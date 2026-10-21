Развод не всегда означает, что история любви закончилась навсегда. Иногда после разрыва люди находят то, чего им не хватало в предыдущих отношениях, а иногда на новое начало решаются только спустя годы. Украинские знаменитости тоже сталкивались с непростыми решениями, сомнениями и переменами, прежде чем снова впустить кого-то в свою жизнь, рассказывает 24 Канал.

Елена Шоптенко

Елена Шоптенко не планировала новых отношений, когда познакомилась с австрийцем Кристианом в Вене. Они встретились на благотворительном мероприятии для украинских детей-переселенцев, где хореограф проводила танцевальный мастер-класс, а мужчина был одним из организаторов. До знакомства с Кристианом Елена Шоптенко уже дважды была замужем. Ее первым мужем стал танцор Дмитрий Дикусар, с которым она поженилась в 2013 году, однако в 2016 году пара развелась. Впоследствии хореограф вышла замуж за предпринимателя Алексея Иванова. В 2018 году у них родился сын Алексей, но и этот брак распался.

Сначала пара просто общалась. Лишь примерно через полгода знакомства они начали встречаться. Шоптенко не спешила с решениями, ведь после полномасштабного вторжения ее жизнь сильно изменилась, а вынужденная миграция требовала времени на адаптацию.

Даже после признания в любви влюбленные не спешили с свадьбой. В сентябре 2026 года хореограф сообщила, что в третий раз вышла замуж. Она призналась,что не стесняется своих предыдущих браков, ведь каждый из них был осознанным решением и связан с любовью.

Анна Сагайдачная

Актриса Анна Сагайдачная не сразу поняла, что ее первый брак подходит к концу. В интервью Славе Демину она призналась, что чувствовала себя одинокой, хотя снаружи в отношениях все казалось спокойным. По ее словам, они с мужем были скорее хорошими друзьями, чем влюбленной парой.

После развода актриса не спешила рассказывать о новых отношениях публично. Она встретила другого мужчину, однако решила не раскрывать его личность, опасаясь излишнего внимания и критики. Впоследствии Сагайдачная сообщила, что стала мамой во второй раз – в декабре 2024 года у нее родилась дочь.

Актриса объясняла, что теперь хочет оберегать личную жизнь от посторонних глаз. Она не скрывала счастья, но не стремилась превращать новые отношения в публичное шоу.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Знакомство Ольги Сумской с Виталием Борисюком произошло в театре. На тот момент актриса была замужем за Евгением Паперным и воспитывала дочь Антонину. Однако отношения с коллегой постепенно изменили ее представления о собственном будущем. Актриса даже рассказывала, как муж узнал об измене.

Сумская решилась на развод и начала новую жизнь с Борисюком. В 1996 году они поженились, а впоследствии у супругов родилась дочь Анна.

Их отношения не были безоблачными. Актриса откровенно рассказывала про трудные периоды и испытания, которые пришлось пережить паре. Однако они остались вместе и в 2021 году повторно отпраздновали свадьбу по случаю 25-летия брака.

Ирена Карпа

Писательница Ирена Карпа в третий раз вышла замуж в 2018 году. Ее избранником стал француз Людовик-Кирилл Требюше. После двух предыдущих разводов она снова решилась на семейную жизнь, но даже этот брак впоследствии оказался перед серьезным испытанием.

После начала полномасштабной войны Карпа много времени посвящала Украине: ездила домой, общалась с военными, участвовала в благотворительных инициативах. Муж чувствовал, что из-за постоянной занятости жены им не хватает времени, которое они могли бы провести вместе. В 2025 году писательница рассказала, что их отношения были на грани развода.

Карпа призналась, что ей пришлось приложить усилия, чтобы снова уделять внимание семье и участвовать в совместной жизни. Супругам удалось пережить кризис.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук после двух разводов снова создал семью. Его третьей женой стала Екатерина Полтавская. В декабре 2024 года у супругов родился сын Тимофей.

Первой женой Владимира Остапчука была Елена Войченко. Они познакомились задолго до его телевизионной популярности и прожили вместе около 13 лет – с 2007 по 2020 год. У бывших супругов родилось двое детей. Второй брак был с Кристиной Горняк. Они поженились в 2020 году, однако уже в 2022 году объявили о разводе.

Впоследствии Горняк назвала этот брак страшным периодом своей жизни, рассказывая о сложностях в отношениях. После завершения второго брака Остапчук начал новые отношения и снова решился на семейную жизнь.

Если вам интересно, в каких свадьбы украинских звезд стали причиной семейных конфликтов, 24 Канал подготовил отдельную подборку таких историй.