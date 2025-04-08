В сети появилось архивное видео с Ириной Билык за 1991 год: как она выглядела

В сети появилось архивное видео с Ириной Билык. Оно было записано в юности певицы.

"Суспільне культура" опубликовало архивное интервью с Билык 1991 года ко дню рождения певицы, информирует Show 24. 6 апреля народной артистке Украины исполнилось 55 лет.

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В 1991 году Ирина Билык стала гостьей программы молодежной студии "Гарт". Интервью было записано осенью в Киеве. Она рассказывала о своих творческих планах.

Тогда артистка получила предложение от одного из ведущих рекламных французских агентств. Они хотели, чтобы Ирина Билык стала одной из их фотомоделей. Певица признавалась, что еще в раздумьях, ведь подписала контракт с "Ростислав-шоу" и контракт об участии в фестивале в Киеве.

Как бы там ни было, мне бы очень не хотелось покинуть Украину, хотя бы на время, и людей, с которыми я здесь живу, работаю. Я же не надеялась, что будет такое приглашение,

– говорила Ирина Билык в интервью.

Ирина Билык выступила во Дворце "Украина"

Отметим, 7 апреля во Дворце "Украина" состоялся концерт Ирины Билык. Выступление было запланировано на 6 апреля, однако его перенесли в связи с объявлением Днем траура по погибшим в Кривом Роге.

Напомним, что 4 апреля Россия атаковала жилой район города, в результате чего погибли 20 человек, среди которых 9 детей. Так, на концерте Ирина Билык почтила их память минутой молчания.