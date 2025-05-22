Ее не хватает мне, – Ирина Билык щемяще вспомнила маму и поделилась ее архивным фото

Украинская певица Ирина Билык почтила память мамы Анны Яковлевны, которая умерла в 2020 году. Звезда опубликовала архивное фото матери в своих соцсетях.

Кроме того, она написала трогательное обращение к пятой годовщине со дня ее смерти. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.

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Моя мама улетела очень рано... Она не успела пожить для себя, но главное, что она оставила мне – это много любви к людям! Ее также знали и любили мои поклонники,

– написала артистка.

Ирина отметила, что ей часто снятся счастливые сны о маме: в красивых платьях, улыбающуюся и спокойную. "Просто ее не хватает мне и так будет всегда. 5 лет – как одно мгновение...", – подчеркнула Билык.

Что известно о маме Ирины Билык

Анна Яковлевна умерла в возрасте 72 лет. Певица неоднократно с теплотой вспоминала о матери, называя ее своей искренней поклонницей и поддержкой во всем. Мать певицы работала шеф-поваром.

Причину смерти Ирина не разглашала, но признавалась, что мама якобы предчувствовала что-то плохое. Билык предположила: возможно, Анна Яковлевна чувствовала, что не сможет пережить большую войну, которая вскоре пришла в Украину. Женщина умерла в 2020 году.

Заметим, недавно в Украине отмечали День матери, по этому случаю наша редакция писала материал о том, как выглядели мама Каменских, Горбунова и других знаменитостей в молодости.