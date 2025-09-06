Ирина Федишин – украинская певица, которая не просто знакомит мировое сообщество с нашей культурой, но и активно занимается благотворительностью. Исполнительница масштабно помогает ВСУ, закупая машины, БТР и другую технику для военных.

Певица родилась во Львове. С детства проявляла талант к музыке, а ее первым музыкальным инструментом был синтезатор. Она научилась играть на нем, а позже начала писать песни. В материале Show24 читайте о жизни Федишин, как она стала жертвой кибератаки и что делает сейчас.

Как Федишин стала популярной?

Сначала Ирина училась в музыкальной школе, но вот высшее образование по каким-то причинам получала на специальности экономиста. В 2005 году девушка выступила в полуфинале национального конкурса Евровидение.

Потом певица выпустила песню и клип "Твій ангел", а еще позже мир встретил один из самых популярных треков Федишин – "Україна колядує".

В 2018 году звезда пришла на проект "Голос страны". К ней развернулись четыре тренерских кресла, однако Ирина решила пойти в команду Джамалы.

Уже в 2022 году певица была в составе жюри от Украины на конкурсе Евровидение. Во время объявления результатов знаменитость попала в скандал из-за низких баллов для Польши и Литвы. Еще позже Федишин фигурировала в скандале из-за своего заявления, что ЛГБТ-сообщество – это "большой грех".

Позже она дала интервью Маше Ефросининой, где объяснила, что ей трудно понять представителей ЛГБТ-сообщества. По ее мнению, они навязывают гомосексуальность. В то же время певица отметила, что у нее есть друзья-гомосексуалы, которые не обижаются на нее.

Личная жизнь

В 19 лет знаменитость вышла замуж за Виталия Човника. Сегодня избранник Ирины не только ее муж, но и продюсер.

Свадьба Ирины Федишин / Скриншот с ютуба

"Мы начинали с нуля – поженились, жили с моими родителями, у нас была двухкомнатная квартира. Уже потом, со временем, мы доработались до собственной квартиры. В начале мой отец возил нас на концерты, поэтому проходили через разное... И наши первые сольные концерты, когда те билеты не очень продавались – муж ходил во все профсоюзы с просьбой взять билеты на концерт, прийти к нам. Он в меня очень поверил – говорит, что самый большой мой поклонник", – рассказывала ранее Федишин.

Интересно, что Виталий отказался от сана священника после встречи с Ириной, хотя сначала имел другие планы. Певица также заинтриговала заявлением о том, что сейчас мужчина еще может стать священником.

За время супружеской жизни у пары родилось двое сыновей – Юрий и Олег. Кроме того, семейство мечтает и о рождении дочери.

Ирина Федишин с детьми / Фото из инстаграма певицы

Как Ирина Федишин стала жертвой кибератаки?

Зимой исполнительница сообщила, что ее электронную почту и аккаунт на ютубе взломали.

Несколько часов назад была осуществлена масштабная кибератака из разных стран. Это еще раз напоминает нам, что враг не спит и продолжает свои информационные нападения. Прошу вас быть внимательными и не реагировать ни на какие подозрительные письма, просьбы или сообщения, которые могут поступать от моего имени. Все эти действия направлены на то, чтобы нанести вред,

– написала Ирина Федишин.

По ее словам, это большая потеря для команды, ведь ее ютуб-канал насчитывает почти полмиллиона подписчиков.

Где сейчас и чем занимается певица?

В семье появился песик по кличке Барни. Родители подарили мальчикам четвероногого любимца, ведь дети очень мечтали о его появлении.

Певица активно помогает армии и участвует в благотворительных мероприятиях. К примеру, в ноябре исполнительница сообщила, что благодаря благотворителям удалось приобрести БТР для ВСУ, а с предыдущего тура купили 60 автомобилей для защитников. Кроме того, она закупила каски, бронежилеты и униформу, однако не собирается останавливаться на этом.

По состоянию на май этого года, артситка и ее команда собрали 111 миллионов гривен для ВСУ с начала полномасштабной войны.

Напомним, что на фронте погиб двоюродный брат Ирины – Роман, который выполнял боевые задачи под Соледаром Донецкой области.

Я видела фотографию, как он лежал убитый. Ребята сфоткали, потому что у нас еще была надежда, возможно, они ошиблись, возможно, это не он,

– отметила исполнительница.

Территория, где погиб Роман, сейчас остается оккупированной. Поэтому ни собратьям, ни родным так и не удалось вернуть и похоронить его тело. Семья продолжает поиски, однако безрезультатно.