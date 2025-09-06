Ірина Федишин – українська співачка, яка не просто знайомить світову спільноту з нашою культурою, а й активно займається благодійністю. Виконавиця масштабно допомагає ЗСУ, закуповуючи автівки, БТР та іншу техніку для військових.

Співачка народилась у Львові. Змалку проявляла талант до музики, а її першим музичним інструментом був синтезатор. Вона навчилась грати на ньому, а згодом почала писати пісні. У матеріалі Show24 читайте про життя Федишин, як вона стала жертвою кібератаки та що робить зараз.

Як Федишин стала популярною?

Спершу Ірина вчилась у музичній школі, але от вищу освіту з якихось причин здобувала на спеціальності економіста. У 2005 році дівчина виступила у півфіналі національного конкурсу Євробачення.

Згодом співачка випустила пісню і кліп "Твій ангел", а ще пізніше світ зустрів один із найпопулярніших треків Федишин – "Україна колядує".

У 2018 році зірка прийшла на проєкт "Голос країни". До неї розвернулись чотири тренерські крісла, однак Ірина вирішила піти в команду Джамали.

Вже у 2022 році співачка була у складі журі від України на конкурсі Євробачення. Під час оголошення результатів знаменитість втрапила у скандал через низькі бали для Польщі та Литви. Ще пізніше Федишин фігурувала у скандалі через свою заяву, що ЛГБТ-спільнота – це "великий гріх".

Згодом вона дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де пояснила, що їй важко зрозуміти представників ЛГБТ-спільноти. На її думку, вони нав'язують гомосексуальність. Водночас співачка зауважила, що у неї є друзі-гомосексуали, які не ображаються на неї.

Особисте життя

У 19 років знаменитість вийшла заміж за Віталія Човника. Сьогодні обранець Ірини не тільки її чоловік, а й продюсер.

"Ми починали з нуля – одружилися, жили з моїми батьками, у нас була двокімнатна квартира. Вже потім, з часом, ми доробилися до власної квартири. На початку мій батько возив нас на концерти, тому проходили через різне... І наші перші сольні концерти, коли ті квитки не дуже продавалися – чоловік ходив в усі профспілки з проханням взяти квитки на концерт, прийти до нас. Він у мене дуже повірив – каже, що найбільший мій прихильник", – розповідала раніше Федишин.

Цікаво, що Віталій відмовився від сану священника після зустрічі з Іриною, хоча спочатку мав інші плани. Співачка також заінтригувала заявою про те, що зараз чоловік ще може стати священником.

За час подружнього життя у пари народилось двоє синів – Юрій та Олег. Крім того, сімейство мріє і про народження доньки.

Як Ірина Федишин стала жертвою кібератаки?

Взимку виконавиця повідомила, що її електронну пошту та акаунт на ютубі зламали.

Кілька годин тому була здійснена масштабна кібератака з різних країн. Це ще раз нагадує нам, що ворог не спить і продовжує свої інформаційні напади. Прошу вас бути уважними та не реагувати на жодні підозрілі листи, прохання чи повідомлення, які можуть надходити від мого імені. Усі ці дії спрямовані на те, щоб завдати шкоди,

– написала Ірина Федишин.

За її словами, це велика втрата для команди, адже її ютуб-канал налічує майже півмільйона підписників.

Де зараз і чим займається співачка?

У сім'ї з'явився песик на кличку Барні. Батьки подарували хлопчикам чотирилапого улюбленця, адже діти дуже мріяли про його появу.

Співачка активно допомагає війську та бере участь у благодійних заходах. До прикладу, у листопаді виконавиця повідомила, що завдяки благодійникам вдалось придбати БТР для ЗСУ, а з попереднього туру купили 60 автівок для захисників. Крім того, вона закупила каски, бронежилети та уніформу, проте не збирається зупинятись на цьому.

Станом на травень цього року, артситка та її команда зібрали 111 мільйонів гривень для ЗСУ з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що на фронті загинув двоюрідний брат Ірини – Роман, який виконував бойові завдання під Соледаром Донецької області.

Я бачила фотографію, як він лежав убитий. Хлопці сфоткали, тому що в нас ще була надія, можливо, вони помилилися, можливо, це не він,

– зазначила виконавиця.

Територія, де загинув Роман, нині залишається окупованою. Через це ні побратимам, ні рідним так і не вдалося повернути й поховати його тіло. Родина продовжує пошуки, однак безрезультатно.