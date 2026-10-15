Она не хотела выходить замуж до 25 лет, а он сделал предложение через полгода: как муж стал опорой Федишин

Ирина Федишин и Виталий Човник вместе уже 20 лет. Их история началась во Львове, продолжилась свадьбой, совместной работой и воспитанием двух сыновей. Сейчас семья переживает тяжелую трагедию – супруги потеряли маленькую дочь.

Ирина Федишин не планировала выходить замуж до 25 лет, но Виталий Човник сделал ей предложение уже через полгода отношений. Певица растерялась, когда возлюбленный опустился перед ней на одно колено в ресторане, а впоследствии они поженились и начали работать вместе. В октябре 2026 года супруги сообщили о потере маленькой дочери. Как зародилась любовь Ирины Федишин и Виталия Човника и как муж стал настоящим партнером звезды и в браке, и в работе – рассказывает 24 Канал.

Как Ирина Федишин познакомилась с Виталием Човником и согласилась на свадьбу, которую не планировала

На момент знакомства Ирина Федишин училась на экономическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко и занималась музыкой. Виталий Човник работал музыкальным редактором на радиостанции в Ивано-Франковске и учился в духовной семинарии.

Они встретились на мероприятии во Львове: Ирина выступала на сцене, а Виталий был ведущим. Ему понравилось ее выступление, поэтому после мероприятия он попросил песни певицы для ротации на радио. Впоследствии он стал часто звонить, хотя они жили в разных городах.

Он во Франковске, я во Львове, как такая встреча вообще возможна,

– вспоминала Ирина.

Но расстояние не помешало их отношениям. Примерно через полгода после начала встреч Виталий решился сделать предложение. На тот момент Ирине было 19 лет, Виталию – 23. Певица планировала выходить замуж не раньше 25 лет, поэтому сначала не воспринимала всерьез его разговоры о свадьбе. Виталий, впрочем, не скрывал своих намерений и шутил: "Да не будем долго ходить", "Не надо затягивать с женитьбой".

Однажды вечером он пригласил Ирину в ресторан во Львове на кофе. Обычная встреча неожиданно превратилась в признание в любви: к ним подошел скрипач и заиграл романтическую мелодию, а Виталий опустился на одно колено и достал кольцо.

Ирина растерялась настолько, что не смогла сразу ответить. Она смотрела в окно и плакала от волнения. Виталий повторил вопрос, и только тогда девушка смогла сказать "да". После предложения влюбленные поехали к родителям Ирины, чтобы попросить благословения. А уже 29 июля 2006 года они поженились. Так певица вышла замуж значительно раньше, чем планировала, а Виталий стал не только ее мужем, но и человеком, с которым она будет строить музыкальную карьеру.



Свадьба Виталия Човника и Ирины Федишин / Фото из открытых источников

Как муж стал продюсером и опорой Ирины Федишин

Виталий Човник не только поверил в талант Ирины, но и взялся развивать ее карьеру. Сначала он искал спонсоров для выступлений жены и помогал с продвижением ее музыки. Также он создал журнал, в котором материалы о певице сочетались с коммерческой рекламой. Впоследствии Виталий взял на себя организацию концертов – от поиска площадок до логистики и технического обеспечения. Так он стал не только мужем Ирины, но и ее неизменным продюсером.



Ирина Федишин и Виталий Човник / Фото из инстаграма певицы

Работать вместе супругам приходится чуть ли не круглосуточно. Ирина признавалась, что настойчивость мужа порой дается ей нелегко: Виталий привык идти к цели и не останавливаться перед трудностями. В то же время именно он поддерживает певицу в моменты сомнений и помогает ей не опускать руки.

В июле 2026 года, по случаю 20-летия брака, певица откровенно призналась в инстаграме, что все мечты осуществляет с помощью и благодаря мужу:

Всегда во всем вместе, много планов, замыслов, мечтаний, которые мы воплощали вместе. Но главным мотиватором всегда был и остается Виталик. Всю жизнь удивляюсь, откуда у него берется столько энергии, сил, упорства в достижении поставленных целей.



Ирина Федишин с мужем и детьми / Фото из инстаграма певицы

Именно муж, по словам Федишин, не дает ей отчаиваться в самые тяжелые моменты жизни.

Иногда я теряю веру в мечты и хочу опустить руки на полпути. Но как мужчина, он не дает этому случиться. И когда мне тяжело не только физически, но и морально, его любовь спасает и дает силы перевести дух и идти дальше,

– растрогалась певица.

Двое сыновей и жизнь за пределами сцены

В браке Ирины Федишин и Виталия Човника родились два сына – Юрий и Олег. Несмотря на концертный график певицы и постоянную занятость ее мужа, семья старается проводить много времени вместе.

Дети растут в творческой среде и участвуют в жизни родителей. В частности, старший сын Юрий интересуется технической стороной концертов мамы и помогает следить за организационными моментами выступлений.

Ирина также делится семейными моментами в соцсетях. При этом в воспитании детей она придерживается собственных принципов, в частности делает акцент на дисциплине и уважении к украинской культуре. Для супругов семья никогда не существовала отдельно от работы. Виталий сопровождает жену на концертах и участвует в ее профессиональной жизни, а Ирина не раз говорила о том, что ей хорошо с ним и дома, и на сцене.



Ирина Федишин с семьей / Фото из инстаграма певицы

Всегда вместе. Иногда друзья удивляются, как мы выдерживаем друг друга 24/7. А нам так хорошо и дома, и на работе. И за кулисами, и на сцене. Мы живем друг другом и одним делом,

– призналась певица.

Ирина Федишин и Виталий Човник потеряли дочь

В октябре 2026 года семья столкнулась с трагедией. 13 октября Виталий Човник сообщил в соцсетях, что они с Ириной потеряли нерожденную дочь. Мужчина опубликовал черно-белое фото из больницы и написал о самых страшных днях в своей жизни. А впоследствии посвятил маленькому ангелу трогательное стихотворение, в котором попытался выразить горе, которое переживает семья.

Он также рассказал, что Ирина находится в тяжелом состоянии. По словам Виталия, семья едва не потеряла и ее. Мужчина попросил поклонников молиться за душу дочери, а также за здоровье и выздоровление певицы. Эта новость вызвала волну соболезнований от поклонников и коллег артистки. В то же время семья оказалась в ситуации, когда ей нужны время, поддержка и возможность пережить утрату без излишнего внимания к личным обстоятельствам.