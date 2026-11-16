Федишин ответила на упреки в том, что она слишком быстро вернулась к работе после потери дочери

Певица Ирина Федишин выпустила песню "Боль", которую посвятила памяти своей нерожденной дочери. Вместе с композицией артистка представила клип.

Песня вызвала разную реакцию слушателей: некоторых удивляет, как после такой тяжелой утраты Федишин находит силы работать, записывать новые песни и снимать клипы. На эти упреки певица уже отреагировала в инстаграме.

Артистка объяснила, что продолжать жить и заниматься любимым делом не означает забыть о потере или перестать скучать по ребенку.

Так. Я встаю. И я иду дальше. Я возвращаюсь. Потому что идти дальше – не значит, что мне уже не больно, не значит оставлять позади тех, кого любишь. Это значит нести эту любовь в своем сердце и продолжать жить,

– написала Ирина.

Ирина Федишин ответила на критику, что слишком рано занимается творчеством / Скриншот из Instagram-сторис

Она также отметила, что музыка обладает особой силой – она может трогать душу и лечить то, чего не видно глазами. Именно поэтому работа над новой композицией стала для нее способом выразить чувства, которые трудно передать словами.

Добавим, что ранее муж Ирины Федишин рассказал, как ей было трудно записывать песню после потери дочери на 35-й неделе беременности.