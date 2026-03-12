Десятки автомобилей для ВСУ: Ирина Федишин поразила масштабом помощи после рождественского тура
- Ирина Федишин провела масштабный тур "Украина колядует", который охватил города в США, Канаде, Европе и Украине, собрав средства для украинской армии.
- Собранные деньги пошли на закупку автомобилей для ВСУ.
- Кстати, недавно певица получила награду "Золотое сердце" за вклад в волонтерскую помощь.
В декабре 2025 года и январе 2026-го певица Ирина Федишин провела масштабный тур "Украина колядует". С рождественским шоу артистка выступила не только в Украине, но и за рубежом.
Результатом этих гастролей стала очередная масштабная помощь украинской армии. Ирина Федишин поделилась итогами в инстаграме.
Тур "Украина колядует" охватил десятки городов в США, Канаде и Европе. Среди них – Миннеаполис, Чикаго, Детройт, Торонто, Бостон, Нью-Йорк, Варшава, Прага и Вена. В Украине концерты состоялись в Тернополе, Львове, Виннице, Хмельницком, Луцке, Ивано-Франковске, Коломые и Черновцах. Выступление были наполнены праздничным настроением: колядки, новогодние хиты, премьера нового альбома "Холодно" и яркие танцевальные постановки завораживали зрителей.
Собранные во время концертов средства пошли на закупку автомобилей для украинских военных. Волонтеры привозят машины из-за границы, красят их, проводят ремонтные работы и готовят к отправке на фронт.
После завершения всех подготовительных работ Ирина Федишин поделилась видео, снятым с высоты: на нем видно десятки готовых автомобилей, которые совсем скоро отправятся к защитникам Украины.
В комментариях под публикацией фанаты выразили благодарность Ирине Федишин и ее команде за поддержку ВСУ, назвав артистку примером для других знаменитостей.
Стоит отметить, что по итогам рождественского тура "Украина колядует" в прошлом году Федишин вместе с командой приобрела 100 автомобилей для ВСУ.
Что известно о помощи Ирины Федишин ВСУ?
- Недавно Федишин получила награду Президента Украины "Золотое сердце" – награду, которой отмечают тех, кто делает весомый личный вклад в волонтерскую помощь и развитие волонтерского движения.
- Всего за время полномасштабной войны исполнительница провела уже более 240 благотворительных концертов в Украине и за ее пределами. Все собранные средства были направлены на поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарные нужды. Благодаря этой работе украинские защитники получили более 400 единиц военной техники и сотни единиц необходимого снаряжения. В частности, закупались дроны, военная амуниция, рации и другое оборудование.
- В мае 2025 года в интервью Маше Ефросининой певица рассказала, что с начала полномасштабной войны ей удалось собрать 111 миллионов гривен на поддержку украинской армии.
- Благотворительный фонд Ирины Федишин имеет совсем небольшую команду. Им руководит артистка вместе с мужем Виталием Човником. Волонтеры помогают выполнять конкретные задачи, например перегонять автомобили, однако все звонки и основную координацию организации ведут они двое.