"Душа кричит": Ирина Федишин выпустила песню после трагической утраты дочери

Певица Ирина Федишин представила новую композицию "Боль", посвященную памяти своей нерожденной дочери. Авторами текста стали сама исполнительница и ее муж Виталий Човник, которые вложили в строки все свои переживания после трагедии на 35-й неделе беременности.

Федишин опубликовала песню на своем YouTube-канале. Музыку певица написала сама, а над текстом работала вместе со своим мужем Виталием Човником.

"Знаешь, как больно, когда никто не видит. Когда душа кричит, а сердце тихо плачет", – поет Федишин.

Под видео слушатели оставляют слова поддержки для Ирины и ее семьи.

Ирина Федишин – Боль – слушать песню онлайн:

Напомним, 13 октября Виталий Човник сообщил, что они с Ириной Федишин потеряли дочь Веронику на 35-й неделе беременности. Сама певица тогда находилась в тяжелом состоянии после операции. 7 ноября Ирина впервые подробно рассказала, что пережила той ночью.

По словам Федишин, сначала врач, которая должна была принимать у нее роды, осмотрела ее на дому. Впоследствии певицу госпитализировали в больницу Святой Анны во Львове. Там ей пришлось ждать УЗИ, поскольку специалиста вызывали из дома. У Ирины обнаружили отслойку плаценты с внутренним кровотечением. Дочь спасти не удалось, а у самой певицы во время операции удалили матку.

8 ноября в больнице сообщили, что " прекратили трудовые отношения с врачом ", которая осматривала Ирину на дому. В учреждении объяснили, что такой осмотр нарушал их правила. По словам Човника, заявление об увольнении врач написала сама. В больнице также ввели круглосуточное дежурство специалистов по УЗИ.

Впоследствии супруг певицы рассказал о результатах проверки Минздрава. По его словам, комиссия выявила семь нарушений. В частности, после госпитализации за состоянием Ирины должным образом не следили, УЗИ провели с опозданием и несвоевременно диагностировали отслойку плаценты. Супруг добавил, что они с женой решают, добиваться ли уголовной ответственности за оказанную ей медицинскую помощь.