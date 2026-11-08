"Это грубое нарушение": после трагедии с Ириной Федишин во львовском роддоме уволили врача

Руководство львовской больницы Святой Анны расторгло трудовые отношения с врачом, которая проводила выездной осмотр Ирины Федишин накануне экстренной госпитализации. Об этом сообщили на официальной странице роддома в инстаграме.

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В медицинском учреждении решили публично прокомментировать ситуацию после того, как артистка поделилась страшными подробностями потери ребенка. Представители роддома заверили, что открыты для диалога с семьей, а выезд специалистки на дом считают недопустимым нарушением регламента.

Оказание медицинской помощи вне учреждения без разрешения врачом – это грубое нарушение правил работы больницы. После того как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены– говорится в сообщении.

29–30 октября в медицинском учреждении провели внеплановую проверку специалисты Министерства здравоохранения Украины. Клинико-экспертная комиссия оценила качество оказанной помощи и высказала определенные замечания, которые больница обязана устранить до начала декабря.

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В то же время в больнице отметили врачей, спасших жизнь Федишин на фоне геморрагического шока.

Хотим поблагодарить команду врачей больницы Святой Анны, которые в критический момент боролись за жизнь Ирины. Благодаря их профессиональным действиям ее жизнь удалось спасти. Мы понимаем, что для семьи никакие проверки, выводы комиссий или изменения в работе больницы не могут компенсировать утрату. Но наш долг – сделать все, что в наших силах, чтобы обстоятельства этой трагедии получили надлежащую оценку, а недостатки были устранены– отметили в официальном заявлении учреждения.

Сама Ирина Федишин открыто заявляла о сомнениях в отношении действий медиков из-за рокового промедления. По словам певицы, от появления первой ноющей боли до начала операции прошло почти 12 часов, и все это время она находилась дома по совету врача.

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Впоследствии супруг певицы Виталий Човник предупредил, что не собирается молчать о пережитом горе. Он пообещал публично назвать имена тех, чьи действия привели к непоправимой утрате.

В соцсетях Ирина Федишин призналась, что больше никогда не сможет выносить малыша. Она объяснила, что произошло в ту страшную ночь, и призвала беременных не медлить и при малейшем дискомфорте немедленно ехать в стационар.