"Це грубе порушення": після трагедії з Іриною Федишин у львівському пологовому звільнили лікарку

Керівництво львівської Лікарні Святої Анни розірвало трудові відносини з лікаркою, яка проводила домашній огляд Ірини Федишин напередодні екстреної госпіталізації. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці пологового.

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У медичному закладі вирішили публічно прокоментувати ситуацію після того, як артистка поділилася страшними подробицями втрати дитини. Представники пологового запевнили, що відкриті до діалогу з родиною, а виїзд фахівчині додому вважають неприпустимим порушенням регламенту.

Надання медичної допомоги поза закладом самовільно лікарем – це грубе порушення правил роботи лікарні. Після того як керівництву стало відомо про це порушення, трудові відносини з лікаркою було припинено– йдеться в повідомленні.

29-30 жовтня у медзакладі провели позапланову перевірку фахівці Міністерства охорони здоров'я України. Клініко-експертна комісія оцінила якість наданої допомоги та висунула певні зауваження, які лікарня зобов'язана усунути до початку грудня.

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Водночас в лікарні відзначили лікарів, які рятували життя Федишин на тлі геморагічного шоку.

Хочемо подякувати команді лікарів Лікарні Святої Анни, які в критичний момент боролися за життя Ірини. Завдяки їхнім професійним діям її життя вдалося врятувати. Ми розуміємо, що для родини жодні перевірки, висновки комісій чи зміни в роботі лікарні не можуть компенсувати втрату. Але наш обов’язок – зробити все залежне від нас, щоб обставини цієї трагедії отримали належну оцінку, а недоліки були усунені– зазначили в офіційній заяві установи.

Сама Ірина Федишин відкрито заявляла про сумніви щодо дій медиків через фатальне зволікання. За словами співачки, від появи першого ниючого болю до початку операції минуло майже 12 годин, і весь цей час вона перебувала вдома за порадою лікарки.

Згодом чоловік виконавиці Віталій Човник попередив, що не збирається мовчати про пережите горе. Він пообіцяв публічно назвати імена тих, чиї дії призвели до непоправної втрати.

У соцмережах Ірина Федишин зізналася, що більше ніколи не зможе виносити малюка. Вона пояснила, що сталось тієї страшної ночі, та закликала вагітних не зволікати й за найменшого дискомфорту негайно їхати до стаціонару.