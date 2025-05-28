Не только машины: Ирина Федишин назвала общую сумму, которую собрала на ВСУ

Ирина Федишин только за последний гастрольный тур смогла собрать средства на 100 автомобилей для военных. Певица подробнее рассказала о благотворительной деятельности, кто занимается фондом и сколько удалось собрать.

Ирина Федишин рассказала, что в целом с начала полномасштабной войны ей удалось собрать 111 миллионов гривен. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

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До большой войны я не думала, что смогу помогать в таких масштабах. Если бы кто-то сказал, что такое возможно, я бы в это не поверила. Когда люди объединяются, они делают невероятные вещи,

– поделилась певица.

Ирина Федишин рассказала, что за время большой войны покупала для ВСУ не только машины, но и дроны, военную амуницию и рации. Ее благотворительный фонд состоит всего из двух человек.

"На самом деле у нас нет офиса, работников. Благотворительный фонд Ирины Федишин – это я с мужем. Конечно, есть волонтеры, которым мы даем задание, они нам помогают, эти машины гоняют. На звонках сидим мы двое. Запросов очень много", – рассказала певица.



Ирина Федишин с мужем / Скриншот с видео

Напомним, только за последний рождественский тур "Украина колядует" Ирина Федишин передала на фронт 100 автомобилей. Певица выступила в 25 городах – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Детройте.

К тому же артистка не прекращает помощь. На днях, 26 мая, Ирина Федишин отчиталась о еще 8 приобретенных автомобилей для различных подразделений Сил Обороны Украины, а месяц назад.