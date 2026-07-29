Снова невеста: Ирина Федишин покорила сеть снимками роскошной свадьбы с мужем

Известная украинская певица Ирина Федишин очаровала поклонников романтическими снимками из личного архива. Артистка вместе с мужем Виталием Човником отпраздновала 20-ю годовщину брака, вспомнив сказочную церемонию, которую они устроили для себя.

По случаю годовщины певица поделилась в инстаграме трогательными воспоминаниями об их повторной свадьбе, которая выглядела как кадр из мультфильмов Disney. Тогда влюбленные заказали настоящую карету, а вокруг звучала живая музыка, дополняя атмосферу настоящей сказки.

Вторая свадьба Ирины Федишин / скриншот из видео

Для этого особенного дня Ирина выбрала роскошное белоснежное платье с высоким разрезом на ноге и длинным шлейфом. Эффектный образ певицы дополнили объемные манжеты, длинная накидка и туфли на высоких каблуках.

Тем временем "жених" Виталий остановил свой выбор на классическом черном костюме и белой рубашке, по-джентльменски помогая любимой.

Звездные супруги воспитывает двух сыновей – 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега. Несмотря на долгие годы совместной жизни, пара сохраняет романтику в отношениях и не упускает возможности устроить праздник любви.

Звездные супруги с детьми / фото из инстаграма

Стоит отметить, что яркие кадры, которыми поделилась артистка, были сняты на их 15-ю годовщину брака в 2021 году. Тогда звезда признавалась, что наконец-то осуществила свою мечту о пышном торжестве, ведь в 19 лет их первая свадьба была совсем другой. Впрочем, праздничные воспоминания вызвали шквал теплых эмоций и поздравлений от поклонников в сети.

Кроме того, Ирина Федишин показала архивный снимок с их первой свадьбы, когда она была еще совсем юной невестой.