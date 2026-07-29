З нагоди річниці співачка поділилася в інстаграмі зворушливими спогадами з їхнього повторного весілля, яке виглядало наче кадр із мультфільмів Disney. Тоді закохані замовили справжню карету, а довкола лунала жива музика, доповнюючи атмосферу справжньої казки.
Друге весілля Ірини Федишин / скриншот з відео
Для особливого дня Ірина обрала розкішну білосніжну сукню з високим розрізом на нозі та довгим шлейфом. Ефектний образ співачки доповнили об'ємні манжети, довга накидка та взуття на високих підборах.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Тим часом "наречений" Віталій зупинив свій вибір на класичному чорному костюмі та білій сорочці, по-джентльменськи допомагаючи коханій.
Зіркове подружжя виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Попри роки спільного життя, пара зберігає романтику в стосунках і не упускає можливості влаштувати свято кохання.
Зіркове подружжя з дітьми / фото з інстаграму
Варто зазначити, що яскраві кадри, якими поділилася артистка, були зняті на їхню 15-ту річницю шлюбу у 2021 році. Тоді зірка зізнавалася, що нарешті здійснила свою мрію про пишне свято, адже у 19 років їхнє перше весілля було зовсім іншим. Утім, святкові спогади викликали шквал теплих емоцій та привітань від прихильників у мережі.
Окрім того, Ірина Федишин показала архівний кадр із їхнього першого весілля, коли вона була ще зовсім юною нареченою.