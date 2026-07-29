З нагоди річниці співачка поділилася в інстаграмі зворушливими спогадами з їхнього повторного весілля, яке виглядало наче кадр із мультфільмів Disney. Тоді закохані замовили справжню карету, а довкола лунала жива музика, доповнюючи атмосферу справжньої казки.

Друге весілля Ірини Федишин / скриншот з відео

Для особливого дня Ірина обрала розкішну білосніжну сукню з високим розрізом на нозі та довгим шлейфом. Ефектний образ співачки доповнили об'ємні манжети, довга накидка та взуття на високих підборах.

Тим часом "наречений" Віталій зупинив свій вибір на класичному чорному костюмі та білій сорочці, по-джентльменськи допомагаючи коханій.

Зіркове подружжя виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Попри роки спільного життя, пара зберігає романтику в стосунках і не упускає можливості влаштувати свято кохання.

Зіркове подружжя з дітьми / фото з інстаграму

Варто зазначити, що яскраві кадри, якими поділилася артистка, були зняті на їхню 15-ту річницю шлюбу у 2021 році. Тоді зірка зізнавалася, що нарешті здійснила свою мрію про пишне свято, адже у 19 років їхнє перше весілля було зовсім іншим. Утім, святкові спогади викликали шквал теплих емоцій та привітань від прихильників у мережі.

Окрім того, Ірина Федишин показала архівний кадр із їхнього першого весілля, коли вона була ще зовсім юною нареченою.