Было дискомфортно, – звезда "Школы" высказалась об обнаженных сценах и домогательствах во время съемок

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая известно своей ролью в сериале "Школа", прокомментировала скандал с домогательствами в киноиндустрии. Она призналась, сталкивалась ли с подобными инцидентами.

Кроме того, знаменитость рассказала о кастингах и обнаженных сценах и фото в кино. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Так, в новом интервью Ирина Кудашова призналась, что сама никогда не была жертвой сексуальных домогательств, однако знает много таких историй.

Я никогда не сталкивалась с подобными вещами, но многие девушки – да. Я читала новую историю о кастинг-директоре, который предлагал актрисе пройти кастинг в полностью обнаженном виде. Это ужасно. Но хорошо, что об этом начинают говорить и таких людей убирают из киноиндустрии,

– отметила актриса.

Она подчеркнула важность соблюдения профессиональных стандартов: "Не может быть такого, что ты приходишь на площадку, а тебе говорят: "Сегодня обнаженная сцена". Это должно быть прописано в сценарии, обсуждено заранее, и актер или актриса должны дать на это согласие".

Ни один кастинг, ни онлайн, ни офлайн, не предусматривает демонстрации обнаженного тела. Это невозможно! Любые вопросы об интимной жизни или "дополнительные параметры" – это ненормально,

– отметила Кудашова.

Она также напомнила о возможности привлечения дублеров для откровенных сцен, если актер чувствует дискомфорт. В частности, Ирина имела такой опыт во время съемок в "Школе".

Должна была быть обнаженная фотография. Мне было 17 лет. Я не могла на такое согласиться. Мне было дискомфортно, я не хотела. И продюсеры пошли мне на встречу и сказали: "Хорошо, мы найдем тебе дублершу". Девочка снялась обнаженной без лица и потом подставили мое лицо. Так же есть в сценах интимных,

– рассказала актриса.

Интервью с Ириной Кудашовой: смотрите видео онлайн

Напомним, в сети разгорелся секс-скандал с преподавателями театральных вузов, которых обвиняют в харасменте и неэтичном поведении. Среди них – Андрей Белоус, Юрий Высоцкий, Михаил Поплавский и другие.