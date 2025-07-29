Недавно актриса Дарья Петрожицкая резко высказалась о фильме "Песики", где главную роль сыграла Леся Никитюк. Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вступилась за телеведущую после заявления коллеги.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм актрисы. Сопонару поддержала Никитюк.

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Ирина Сопонару отметила, что фраза "я не хочу никого обидеть, но..." "не отменяет обиду".

Когда критикуешь коллег за отсутствие диплома, помни: зрителю не важно, где ты учился. Ему важно, настоящий ли ты в кадре. Леся Никитюк в "Песиках" была живой, искренней и любимой. Это не про диплом. Это о таланте и отдаче,

– написала актриса.

Она добавила, что актер – это не только профессия, но и уважение к коллегам.

Ирина Сопонару поддержала Лесю Никитюк / Скриншот из инстаграма актрисы

Что сказала Дарья Петрожицкая?

В новом интервью Дарья Петрожицкая рассказала о проблемах украинского кинематографа. Она заметила, что все чаще к съемкам в фильмах и сериалах приглашают медийных лиц, которые не имеют актерского образования.

Актриса привела в пример новую украинскую комедию "Песики" с Лесей Никитюк в главной роли.

"Не хочу никого обижать. Но пошла тенденция, что ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они неинтересны и немедийные. Даже о себе скажу: почему на главную роль не взять актрису", – высказалась Петрожицкая.

Однако Дарья добавила, что Леся хорошо сыграла свою роль. Сама же телеведущая с юмором отреагировала на слова актрисы. Никитюк написала, что теперь не будет сниматься в кино и начнет писать песни.