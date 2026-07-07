Ирина Сопонару рассказала, почему ушла из "Квартала 95"

Известная украинская актриса и комик Ирина Сопонару в конце прошлого года неожиданно для всех покинула популярное юмористическое шоу "Женский квартал".

В своем новом YouTube-проекте "Только между нами" она откровенно рассказала о настоящих причинах ухода. Звезда заверила, что ее решение покинуть студию не сопровождалось никакими конфликтами или громкими скандалами за кулисами.

Почему Ирина Сопонару решила уйти из "Женского квартала"?

По словам артистки, она испытала серьезное профессиональное выгорание и желание что-то изменить в своей карьере.

Самым тяжелым испытанием для юмористки стало начало полномасштабного вторжения в 2022 году, когда она вообще утратила веру в смысл своей работы.

Я в какой-то момент очень сильно разочаровалась в профессии. Особенно в начале войны. Думала, что это никому не нужно, что вообще я делаю со своей жизнью,

– призналась Ирина.

Однако впоследствии, увидев искреннюю благодарность зрителей на благотворительных концертах и спектаклях, она поняла важность своей миссии.

Когда ты видишь эту благодарность со стороны зрителя, это очень сильно подкупает. Особенно в такое страшное время, мне кажется, этот момент эскапизма, побега от реальности, прийти на спектакль, прийти на какой-то юмористический проект, немного отдохнуть, отвлечься – на самом деле мы делаем очень хорошее дело,

– подчеркнула Сопонару.

И добавила, что нашла вдохновение в новых кинопроектах. Окончательным толчком к уходу из "Студии "Квартал 95"" для нее стали съемки в новом фильме, где Ирина вновь почувствовала творческий азарт.

Теперь она мечтает реализоваться как киноактриса, заниматься стендапом и соглашаться только на те проекты, которые ей действительно по душе, а не браться за все только ради денег.

Шоу "Только между нами": смотрите видео онлайн

Кстати, ранее мы писали, что актриса и юмористка Анастасия Ткаченко покинула шоу "Курилка" и "8ЦЦК".