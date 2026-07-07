У власному новому ютуб-проєкті "Тільки між нами" вона відверто розповіла про справжні причини звільнення. Зірка запевнила, що її рішення піти зі студії не супроводжувалося жодними конфліктами чи гучними скандалами за лаштунками.

Чому Ірина Сопонару вирішила піти з "Жіночого кварталу"?

За словами артистки, вона відчула серйозне професійне вигорання та бажання щось змінити у своїй кар'єрі.

Найважчим випробуванням для гумористки став початок повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли вона взагалі втратила віру у сенс своєї роботи.

Я в якийсь момент дуже сильно розчарувалася в професії. Особливо на початку війни. Думала, що це нікому не потрібно, що взагалі я роблю зі своїм життям,

– зізналася Ірина.

Проте згодом, побачивши щиру вдячність глядачів на благодійних концертах та спектаклях, вона зрозуміла важливість своєї місії.

Коли ти бачиш цю вдячність від глядача, це дуже сильно підкупає. Особливо в такий страшний час, мені здається, оцей момент ескапізму, втечі від реальності, прийти на виставу, прийти на якийсь гумористичний проєкт, трошки відпочити, відволіктись, це насправді ми робимо дуже гарну справу,

– підкреслила Сопонару.

І додала, що знайшла натхнення в нових кінопроєктах. Остаточним поштовхом до звільнення зі "Студії "Квартал 95"" для неї стали зйомки у новому фільмі, де Ірина знову відчула творчий азарт.

Тепер вона мріє реалізуватися як кіноактриса, займатися стендапом та погоджуватися лише на ті проєкти, які їй дійсно до душі, а не братися за все лише через гроші.

Шоу "Тільки між нами": дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми писали про те, що актриса та гумористка Анастасія Ткаченко покинула шоу "Курілка" та "8ЦЦК".