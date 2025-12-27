Живой голос или искусственность: как АІ меняет украинскую музыку и что об этом говорят звезды

С каждым днем искусственный интеллект прогрессирует и захватывает все больше сфер человеческой деятельности. С помощью ИИ можно не только писать тексты или генерировать изображения на основе запроса, но и создавать музыку. И как показывают рейтинги, немало треков, созданных искусственным интеллектом, становятся довольно популярными в Украине и мире.

Украинская музыка продолжает развиваться. После волны "возрождения" в 2022 году этот процесс замедлился. Однако сцена растет, артисты ищут новые звучания, молодые звезды диктуют тренды. И пока украинские исполнители до сих пор борются за свое место в чартах, борясь с россиянами, на сцене появился еще один игрок – искусственный интеллект, пишет 24 Канал.

Смотрите также Легенды музыки, моды и кино: кто из знаковых мировых звезд умер в 2025 году

Как ИИ появился в музыке

Искусственный интеллект сначала использовали как вспомогательный инструмент для создания музыки. Это были незначительные детали, которые слушатель даже не заметил бы. Среди самых популярных платформ ИИ – Suno, Udio или Mureka.

Также нейросети использовали для визуала – создания обложек для клипов или самих видео. Так же его часто приобщают к написанию текстов.

ИИ может работать и с вокалом: менять тембр, тестировать различные варианты звучания и создавать демоверсии. Это помогает артистам сэкономить время и ресурс. Так искусственный интеллект стал своеобразным "ассистентом" музыкантов, что экономит время и открывает новые инструменты для экспериментов.

Однако грань между помощью и вмешательством довольно тонкая. Со временем ИИ начал генерировать биты, мелодию, озвучивать и создавать, собственно, сами песни.

ИИ-музыка в украинских чартах

В этом году на первых местах в чартах было множество музыки, созданной искусственным интеллектом. Одним из самых популярных проектов является Amaya Roma – вы могли слышать трек "Ніч" или Zero, ведь они были вирусными даже в тиктоке.



Amaya Roma / Фото Shazam

Но здесь опасность кроется не только в том, что песни созданы искусственным интеллектом, но и в возможной связи с Россией. Amaya Roma принадлежит к лейблу Tbilisi Records, что также занимается русскоязычными проектами, ведет страницу в соцсети VK и ведет коммуникации на русском.

"Шума" также наделала группа Transportna, создававшая музыку в жанре постпанк. Казалось бы, что ИИ не сможет подделывать такой специфический стиль, однако реальность другая. Коллектив оказался ИИ-проектом: это доказывают и ошибки в ударениях, звучание вокала, отказ от концертов. И даже слова участников группы о том, что они из Литвы, не спасли ситуацию.

Transportna – "Будто в кино": слушайте онлайн

Есть еще один интересный случай – украинский рэпер Marshroot. Под этим ником – реальный исполнитель Михаил Творцов. Его песня "Переболит" собрала несколько миллионов прослушиваний. Как объяснял сам певец, он является военным, и поэтому принял решение использовать в своих треках сгенерированный вокал.

Marshroot – "Переболит": слушайте онлайн

Люди не отличают музыку, созданную ИИ

С активным развитием ИИ компания Ipsos провела опрос по заказу стриминговой платформы Deezer среди слушателей в 8 странах. Результаты демонстрируют, что людям важно знать, какую именно музыку они слушают.

Результаты опроса показывают, что людям не безразлично, какую музыку они слушают, и они хотят знать, или ее создал человек, или ИИ,

– сказал генеральный директор Deezer Алексис Лантурнье.

Большая часть респондентов призналась, что чувствует себя некомфортно, если не может определить происхождение песни. Однако 97% опрошенных не смогли определить, или композиция создана человеком, или ИИ.

51% людей считает, что новые технологии приведут к появлению однообразной и некачественной музыки. 80% считает, что ИИ-музыка должна быть обозначена. Еще 70% считает, что ИИ угрожает карьерам музыкантов.

Все это свидетельствует о главном: слушатели хотят прозрачности, но на практике почти не способны отличить живую музыку от сгенерированной.

Мнения звезд о музыке, созданной искусственным интеллектом

Некоторые украинские звезды начали активно использовать искусственный интеллект в своих работах. Наталья Могилевская с его помощью создала клип, Оля Полякова в видеоработе Warrior также использовала ИИ. Однако общество воспринимает такое решение неоднозначно: для многих это признак не прогресса, а дурного вкуса.

Оля Полякова – Warrior: смотрите видео онлайн

Интересно, что Святослав Вакарчук в 2021 году пошутил, что песню "Без тебя меня нет" написал искусственный интеллект. Сейчас лидер "Океана Эльзы" считает, что прогресс не остановить и не замедлить.

Если произойдет так, что искусственный интеллект будет делать музыку в стиле "Океана Эльзы", которая людям будет нравиться так же, или больше - ну, это их выбор. Никто не заберет у меня право творить. Ни один искусственный интеллект не заберет у меня, человека, право творить,

– считает Вакарчук.

Другие украинские звезды имеют разные мнения по этому поводу. Кто-то прямо призывает не слушать ИИ-музыку, кто-то признает, что использует технологии в своих треках. Однако большинство соглашаются: у искусственного интеллекта нет главного - искренности. Поэтому каждый должен продолжать делать свое дело.

Алена Омаргалиева : "Я думаю, что искусственный интеллект может нас "съесть", если мы не будем что-то делать. Но все равно, ИИ не сможет сделать так, как человек. Для меня это тоже вызов. Хочется писать такие песни, чтобы они были популярнее ИИ. Не хочу бороться с компьютером, а просто делать свою музыку. В конце концов, на сцену выходит настоящий артист. Для меня это главное".

Jerry Heil : "Я считаю, это шанс для музыкантов – шанс сделать что-то, на что ИИ пока не способен. Это наш шанс на возвращение внимания к музыке как искусству: освободиться от клише, попробовать новые формы, поискать свежие образы. Ведь ИИ работает на базе того, что уже было".

Альберт Цукренко: "Искусственный интеллект не придумывает новый жанр или стиль, на который вдруг все купились – он просто выделяет что-то среднестатистическое из хитов, которые звучат на радио и в чартах. Когда есть задача сделать хит, то это простой инструмент, чтобы на примере ста тысяч хитов сделать какой-то такой, что будет звучать в тренде".

Вопрос авторского права

Один из главных этических вопросов, который появился после массового пользования искусственным интеллектом – тема авторского права. Ведь как в создании изображений, так и в создании музыки, нейросети учатся на основе того, что уже давно существует.

Однако пока конкретных примеров плагиата не случалось. И если за рубежом некоторые лейблы уже берутся за судебные дела, в Украине пока этот вопрос не является столь актуальным.

Финальный выбор – за слушателем

Искусственный интеллект давно использовался музыкантами, однако в эпоху новых технологий стал для многих чем-то пугающим и угрожающим. Однако решающее слово будет иметь слушатель, ведь именно он определяет, что будет звучать в наушниках, и какие треки будут попадать в чартах.

ИИ действительно ускоряет процесс создания песен, экспериментирует с формами и звучанием. Но за ним не стоит десятки лет опыта, эмоции и чувства, которые вкладывают в музыку сегодня украинские исполнители.

Украинская сцена уже доказывала, что способна развиваться несмотря на давление, конкуренцию с российским и обстоятельства полномасштабной войны. Теперь к ним добавился еще один непростой вызов – технологический. Искусственный интеллект может стать союзником, а может быть всего лишь временным трендом. И это во многом зависит от того, какие песни мы будем поддерживать, слушать и распространять.