Українська музика продовжує розвиватися. Після хвилі "відродження" у 2022 році цей процес сповільнився. Однак сцена зростає, артисти шукають нові звучання, молоді зірки диктують тренди. І поки українські виконавці досі виборюють своє місце у чартах, борючись з росіянами, на сцені з'явився ще один гравець – штучний інтелект, пише 24 Канал.

Як ШІ з'явився у музиці

Штучний інтелект спершу використовували як допоміжний інструмент для створення музики. Це були незначні деталі, які слухач навіть не помітив би. Серед найпопулярніших платформ ШІ – Suno, Udio або Mureka.

Також нейромережі використовували для візуала – створення обкладинок для кліпів чи самих відео. Так само його часто долучають до написання текстів.

АІ може працювати й з вокалом: змінювати тембр, тестувати різні варіанти звучання та створювати демоверсії. Це допомагає артистам зекономити час і ресурс. Так штучний інтелект став своєрідним "асистентом" музикантів, що економить час і відкриває нові інструменти для експериментів.

Однак межа між допомогою та втручанням є доволі тонкою. З часом ШІ почав генерувати біти, мелодію, озвучувати та створювати, власне, самі пісні.

ШІ-музика в українських чартах

Цьогоріч на перших місцях у чартах було безліч музики, створеної штучним інтелектом. Одним з найпопулярніших проєктів є Amaya Roma – ви могли чути трек "Ніч" або Zero, адже вони були вірусними навіть у тіктоці.



Amaya Roma / Фото Shazam

Але тут небезпека криється не тільки у тому, що пісні створені штучним інтелектом, а й у можливому зв'язку з Росією. Amaya Roma належить до лейбла Tbilisi Records, що також займається російськомовними проєктами, веде сторінку у соцмережі VK й веде комунікації російською.

"Шуму" також наробив гурт Transportna, що створював музику в жанрі постпанк. Здавалося б, що ШІ не зможе підробляти такий специфічний стиль, однак реальність інша. Колектив виявився ШІ-проєктом: це доводять і помилки у наголосах, звучання вокалу, відмова від концертів. І навіть слова учасників гурту про те, що вони з Литви, не врятували ситуацію.

Transportna – "Ніби у кіно"

Є ще один цікавий випадок – український репер Marshroot. Під цим ніком – реальний виконавець Михайло Творцов. Його пісня "Переболить" зібрала кілька мільйонів прослуховувань. Як пояснював сам співак, він є військовим, і тому прийняв рішення використати у своїх треках згенерований вокал.

Marshroot – "Переболить"

Люди не відрізняють музику, створену ШІ

З активним розвитком ШІ компанія Ipsos провела опитування на замовлення стримінгової платформи Deezer серед слухачів у 8 країнах. Результати демонструють, що людям важливо знати, яку саме музику вони слухають.

Результати опитування показують, що людям не байдуже, яку музику вони слухають, і вони хочуть знати, чи її створила людина, чи ШІ,

– сказав генеральний директор Deezer Алексіс Лантурньє.

Більша частина респондентів зізналась, що почувається некомфортно, якщо не може визначити походження пісні. Однак 97% опитаних не змогли визначити, чи композиція створена людиною, чи ШІ.

51% людей вважає, що нові технології призведуть до появи одноманітної та неякісної музики. 80% вважає, що ШІ-музика має бути позначена. Ще 70% вважає, що ШІ загрожує кар'єрам музикантів.

Усе це свідчить про головне: слухачі хочуть прозорості, але на практиці майже не здатні відрізнити живу музику від згенерованої.

Думки зірок про музику, створену штучним інтелектом

Деякі українські зірки почали активно використовувати штучний інтелект у своїх роботах. Наталія Могилевська з його допомогою створила кліп, Оля Полякова у відеороботі Warrior також використовувала АІ. Однак суспільство сприймає таке рішення неоднозначно: для багатьох це ознака не прогресу, а поганого смаку.

Оля Полякова – Warrior

Цікаво, що Святослав Вакарчук у 2021 році пожартував, що пісню "Без тебе мене нема" написав штучний інтелект. Зараз лідер "Океану Ельзи" вважає, що прогрес не зупинити й не сповільнити.

Якщо станеться так, що штучний інтелект буде робити музику в стилі "Океану Ельзи", яка людям буде подобатись так само, або більше — ну, це їхній вибір. Ніхто не забере в мене право творити. Жоден штучний інтелект не забере в мене, людини, право творити,

– вважає Вакарчук.

Інші українські зірки мають різні думки з цього приводу. Хтось прямо закликає не слухати ШІ-музику, хтось визнає, що використовує технології у своїх треках. Однак більшість погоджуються: у штучного інтелекту немає головного - щирості. Тому кожен має продовжувати робити свою справу.

Альона Омаргалієва : "Я думаю, що штучний інтелект може нас "з'їсти", якщо ми не будемо щось робити. Але все одно, ШІ не зможе зробити так, як людина. Для мене це теж виклик. Хочеться писати такі пісні, щоб вони були популярніші за ШІ. Не хочу боротися з комп'ютером, а просто робити свою музику. Зрештою, на сцену виходить справжній артист. Для мене це головне".

Jerry Heil : "Я вважаю, це шанс для музикантів – шанс зробити щось, на що ШІ поки не спроможний. Це наш шанс на повернення уваги до музики як мистецтва: звільнитися від кліше, спробувати нові форми, пошукати свіжі образи. Адже ШІ працює на базі того, що вже було".

Альберт Цукренко: "Штучний інтелект не вигадує новий жанр чи стиль, на який раптом всі купилися – він просто виділяє щось середньостатистичне з хітів, які звучать на радіо і в чартах. Коли є задача зробити хіт, то це простий інструмент, щоб на прикладі ста тисяч хітів зробити якийсь такий, що звучатиме в тренді".

Питання авторського права

Одне з головних етичних питань, яке з'явилось після масового користування штучним інтелектом – тема авторського права. Адже як у створенні зображень, так і в створенні музики, нейромережі навчаються на основі того, що вже давно існує.

Однак наразі конкретних прикладів плагіату не траплялося. І якщо за кордоном деякі лейбли вже беруться за судові справи, в Україні поки що це питання не є настільки актуальним.

Фінальний вибір – за слухачем

Штучний інтелект давно використовувався музикантами, однак в епоху нових технологій став для багатьох чимось лячним і загрозливим. Проте вирішальне слово матиме слухач, адже саме він визначає, що лунатиме у навушниках, і які треки потраплятимуть у чартах.

ШІ справді прискорює процес створення пісень, експериментує з формами та звучанням. Але за ним не стоїть десятки років досвіду, емоції й почуття, які вкладають у музику сьогодні українські виконавці.

Українська сцена вже доводила, що здатна розвиватися попри тиск, конкуренцію з російським та обставини повномасштабної війни. Тепер до них додався ще один непростий виклик – технологічний. Штучний інтелект може стати союзником, а може бути всього лиш тимчасовим трендом. І це великою мірою залежить від того, які пісні ми будемо підтримувати, слухати та поширювати.