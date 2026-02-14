5 историй любви украинских звезд, по которым можно писать новеллы

В такую особую дату – День Валентина, предлагаем вспомнить некоторые романтические истории любви среди украинских звезд. Для некоторых из них это не первые серьезные отношения, однако они точно счастливы.

24 Канал поделится деталями, как знаменитости нашли свою родственную душу сквозь годы поисков.

Истории любви украинских звезд

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Пару связал проект "Танцы со звездами". Еще с первого эфира некоторые зрители "женили" эту пару, однако на тот момент между ними искры еще не было. Кроме того, на момент участия в проекте оба из пары были в отношениях.

В результате Лилия и Андрей заняли второе место и вдруг они почувствовали, что не равнодушны друг к другу. Их отношения начали развиваться в бешеном темпе. В конце 2011 года пара поженилась. Церемония росписи должна была быть скромной и без лишних глаз, однако близкое окружение проговорилось журналистам, поэтому новость о грандиозном событии шоубизнеса быстро разлетелась громкими заголовками и первыми полосами.

За время супружеской жизни родилось трое детей: 2012 – дочь Диана, 2018 – дочь Полина и 2024 – дочь Аделина.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая

Вторая жена лидера группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ давно работает их пиарщицей. В 2024 году появились первые слухи о романе фронтмена с девушкой. В последующие месяцы в соцсетях начали появляться нежные и романтические фото пары, однако оба молчали. Но 9 мая 2024 года Юлиана опубликовала поздравления с днем рождения в соцсетях и призналась певцу в любви.

В начале июля 2025 года певец сделал предложение любимой, а 1 января 2026 года стало известно, что пара официально поженилась.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Отношения между парой завязались благодаря проекту "Голос. Дети". Однако об этом не знал никто. Правда открылась тогда, когда Осадчая забеременела.

Все началось с того, что я подвозил Катю, потому что заканчивались съемки "Голоса. Дети". Подвозил Катю домой и вот так вот зашел на чаек,

– рассказывал Юрий в эфире "Сніданок з 1+1".

В начале 2017 года пара поженилась, а в феврале родился сын Иван. В 2021 году родился второй ребенок супругов – сын Даниил.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Екатерина стала для артиста четвертой женой. Она моложе своего избранника на 28 лет. Эти отношения артист скрывал примерно 4 года, на тот момент Павлик еще был в другом браке, поэтому Репяхова была в статусе любовницы.

Сначала он говорил, что любит жену: и ее любит, и меня любит. Что не уйдет, – рассказывала в программе "Звездный путь" Екатерина.

Еще с юных лет девушка была фанаткой артиста. Она была частой гостьей на его концертах и всегда дарила букеты.

Когда Виктор признался жене, что уходит от нее, то разгорелись настоящие баталии. Больше всего угнетало публику то, что это все происходит тогда, когда сын певца борется с тяжелой болезнью, которая в конце концов привела к его смерти.

Свои отношения пара зарегистрировала в мае 2020 года, а уже в июне следующего года у пары родился сын Михаил.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Арсен стал для певицы вторым мужем. А познакомились они на проекте "Голос страны". Сначала у них были дружеские отношения, ведь у Мирзояна на тот момент была семья.

Но ради любви с Тоней он бросил жену и детей и женился на Матвиенко. Певица никогда не скрывала, что закрутила роман с женатым. Более того, ей даже не стыдно за это.

Я откровенно сказала всему миру, что я полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно? Я обидела человека. Я это все понимаю. Она на меня обижена,

– говорила исполнительница.

Поженились они в 2017 году, а тогда артистка родила мужу дочь. Интересно, что свадьбу праздновали дважды: в Таиланде и Днепре.

Вот такими бывают истории любви – довольно непростыми, с вызовами, препятствиями и даже изменами. Но кажется, что ни один из них не жалеет о содеянном.