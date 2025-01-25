От школьной парты до супружеского обета: история любви Владимира и Елены Зеленских

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения. Лидеру страны исполнилось 47 лет. В связи с этим событием предлагаем вспомнить с чего начиналась история любви президента и первой леди.

Супругов Зеленских очень часто ставят в пример другим, ведь их любовь проходит невероятные испытания. Несмотря на то, что Елена и Владимир не имеют возможности часто видеться, это не мешает им поддерживать взаимную любовь в своих сердцах, пишет Show24.

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Знакомство будущих президентских супругов

Владимир и Елена родом из Кривого Рога. Кроме того, что они сверстники, так еще и учились в одной школе, но в параллельных классах. Президент рассказывал, что влюбился в свою жену с первого взгляда. А первая леди уверяла, что знала о личности Владимира лишь потому, что парень был настоящей "звездой" школы и привлекал к себе большое количество внимания. Интересный факт, что Зеленского друзья звали по прозвищу Вован.

Владимир и Елена Зеленские в начале отношений / Фото из старого инстаграма первой леди

Елена же предпочитала непубличность. Отношения у пары начали развиваться уже после окончания гимназии. Будущая первая леди училась в Криворожском национальном университете на строительном факультете, а будущий президент получал образование в экономическом институте.

Друг супругов, Александр Пикалов, пытался сблизить Елену и Владимира. Однако тогда девушка уже находилась в других отношениях и пыталась холодно отвечать на ухаживания мужчины.

Владимир и Елена Зеленские / Фото Delfi

Однако Владимира не остановил конкурент и он делал все, что было в его силах, чтобы завоевать сердце Елены. Наконец ему это удалось и между ними возникла искра, которая не угасает уже более 20 лет.

Женитьба и рождение детей

Когда Владимир участвовал в КВН, то Елена писала тексты для выступлений команды, а впоследствии стала одной из авторов "Квартала 95". Пара находилась в постоянном движении, ведь гастроли и концерты стали их будничной жизнью.

Через 8 лет после начала отношений пара официально стала супругами. 6 сентября 2023 года Зеленские отгуляли свадьбу.

Свадьба Владимира и Елены / Фото из открытых источников

В следующем году у Владимира и Елены появился первый ребенок – дочь Александра.

Зеленские с дочерью Александрой / Фото из открытых источников

В 2013 году Елена родила второго ребенка – сына Кирилла. Сегодня Александра изучает право в украинском университете, а мальчик ходит в школу. По словам Елены Зеленской, во время войны сын начал интересоваться военным делом и мечтает о службе в армии или авиации.

Зеленские с детьми / Фото из инстаграма первой леди

Как война повлияла на супругов

В СМИ и обществе неоднократно ходили слухи о том, что между Владимиром и Еленой чувствуется определенный разлад. Однако первая леди развеяла все сплетни. По ее словам, у них даже не происходило кризисных периодов.

Мы – друзья, настоящие друзья друг для друга. И это – секрет наших отношений. У нас нет сложных периодов, мы понимаем друг друга и поддерживаем друг друга. Это не просто слова вроде: "Молодец, я в тебя верю, иди работай",

– высказалась Елена Зеленская.

Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма первой леди

Жена президента добавила, что они могут поддерживать друг друга, заставлять смеяться или мотивировать к новым подвигам. К тому же Владимир Зеленский не стесняется проявлять чувства к жене на публике или для прессы.

Владимир Зеленский поцеловал руку жены / Фото Yan Dobronosov

Ранее первая леди комментировала, что ей с президентом не удается видеться часто. Обычно они могут встретиться раз в неделю на несколько часов, когда у лидера страны есть немного свободного времени.

Елена Зеленская описывала их семейную жизнь как "параллельную", ведь графики каждого не совпадают. Но она пытается обустроить комфортную жизнь по крайней мере для детей.

Елена и Владимир Зеленские пришли на выставку / Фото из инстаграма первой леди

По словам Зеленского, на его семью война повлияла так же как и на любую другую.

Мы многое потеряли, но мы гораздо больше нашли. Мы нашли себя, мы нашли свою идентичность. Мы знаем на сто процентов, кто мы есть. Мы знаем, кто есть русские, на сто процентов,

– высказался Владимир Зеленский.

Так или иначе, супруги Зеленские – это яркий пример того, как оба влюбленных могут вместе преодолевать препятствия, могут вместе бороться за независимость и могут вместе вдохновлять других на поддержку и веру в настоящую и чистую любовь.