Женщины, которым посвящал лучшие песни: большая история любви легендарного Владимира Ивасюка

Владимир Ивасюк умер в молодом возрасте. 46 лет назад – 24 апреля 1979 композитор исчез, а 18 мая его тело нашли повешенным в лесу возле Львова. Его смерть до сих пор окутана тайнами, однако сегодня точно хватает слов для того, чтобы описать короткую, но яркую жизнь Ивасюка.

В жизни композитора было немало женщин, которые любили его, и которых любил он. Большинству из них Ивасюк посвящал песни, а их имена навсегда записаны в большую историю любви гениального композитора и певца, пишет Show24.

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История любви Владимира Ивасюка

Как ни странно, но первую любовь певец встретил еще в 6 лет, когда брал уроки игры на скрипке. Девочку звали Людмила Шкуркина, и дети нашли общий язык. Они были неразлучны, а когда подросли, то дружба переросла в любовь. Любимую Владимир нежно называл "Куця". Девушка была первой слушательницей песен композитора. А на 16 лет она получила подарок от избранника в виде песни.

Однако после школы их дороги разошлись. Люда поехала учиться в Киев на театральный факультет, а Владимир выбрал медицинский в Черновцах.

Владимир Ивасюк и Людмила Шкуркина / Фото со страницы памяти Владимира Ивасюка

Харизма Ивасюка не могла не привлекать других девушек. В университетские годы он познакомился с Марией Соколовской. Он называл избранницу "Муся". Пара была вместе все время: на парах, репетициях ансамбля и даже на выходных.

Стоит отметить, что именно Соколовская первой увидела песню "Червона рута", которая была подписана как "Мусе от Володи". Однако в отношениях произошел определенный разлад. Когда Маша была еще студенткой, то вышла замуж за преподавателя, а Владимир отправил бывшей возлюбленной поздравительную открытку из Львова.

Ивасюк с Марией Соколовской / Фото со страницы памяти Владимира Ивасюка

Как-то композитор познакомился с золотоволосой Ниной Щербаковой. Вместе пара отдыхала в Карпатах, а после этого Ивасюк получил вдохновение на создание песни "Я піду в далекі гори". И все же и этот союз не сложился. Хотя Нина и вышла замуж за другого, но теплые отношения с Владимиром сохранились. Видимо, это была уникальная черта певца – оставаться с бывшими в хороших отношениях.

Нина Щербакова / Фото со страницы памяти Владимира Ивасюка

В 1970 году исполнитель заинтересовался Галиной Тарасюк, которая в то время работала журналисткой в газете "Молодой буковинец". Любимую Ивасюк называл "Коцю", потому что так папа звал его маму.

У Галины и Владимира было много общего. Девушка увлекалась написанием новелл, а парень – песен. Они читали и обсуждали книги, вели литературные беседы, но и эти отношения не стали для Ивасюка последними.

Все потому, что композитор отправился во Львов, а у девушки умер отец и сильно заболела мать. Все бытовые дела и уход за мамой и братом и сестрой упали на ее плечи.

И все же Галина вышла замуж, а Владимир посвятил ей композицию "Пісня буде поміж нас". О посвящении женщина узнала уже после смерти бывшего возлюбленного.

Галина Тарасюк на своем творческом вечере в 2005 году / Фото со страницы памяти Владимира Ивасюка

А знали ли вы, что некоторые украинские песни получили второе дыхание благодаря тиктоку. В списке есть трек Ивасюка.

Последняя любовь Владимира Ивасюка

Однажды Ивасюк искал певицу для праздничного концерта на телевидении, которая бы имела похожий голос с Софией Ротару. Тогда ему посоветовали Татьяну Жукову. Между певцами закрутился роман, а отношения продолжались аж 6 лет. К слову, это были самые длинные отношения в жизни Владимира.

Композитор сильно любил свою избранницу, однако его семья категорически была против потенциальной невестки. Ивасюк даже думал жениться, но разговор с отцом убедил певца – он пообещал ему, что этого не сделает.

Пара Владимира и Татьяны была довольно страстной и горячей. Между ними часто происходили ссоры. Как известно, после разговора с отцом певец попал в психиатрическую больницу и позвонил Жуковой. В одном из интервью женщина уверяла, что когда она пришла на встречу к любимому, тот клялся ей в любви и звал замуж.

Владимир Ивасюк с Татьяной Жуковой / Архивное фото

По слухам, Жукова якобы может быть причастна к трагической судьбе композитора, и правда это или нет – неизвестно.

Напомним, что сначала следствие заявило, что Ивасюк покончил жизнь самоубийством из-за "психических расстройств". Но после провозглашения независимости Украины дело начали снова расследовать и выяснилось, что певца повесили уже мертвого. Предполагают, что Ивасюка убили сотрудники КГБ.