Был влюблен в нее, – звезда "Тихой Навы" вспомнил работу с Лесей Никитюк

Украинский актер Иван Билаш, известный по сериалу "Тихая Нава", вспомнил работу с Лесей Никитюк. Во время учебы в университете он работал в разных департаментах Нового канала. Тогда парню было примерно 17-18 лет.

В интервью Алине Доротюк Билаш рассказал, что сначала работал в сценарном департаменте, потом в программе "Кто сверху?", а затем с Лесей Никитюк на телешоу "Кто против блондинок?".

Иван Билаш отметил, что Леся Никитюк – настоящий профессионал своего дела. Актер рассказал, что телеведущая научила его тому, что рядом с женщиной в кадре должен стоять младший мужчина.

Я выходил к ней в кадр с чем-то, я что-то выносил... Первый раз вышел, она мне говорит: "Подожди, ты будешь стоять здесь". Я спросил, почему. Она отвечает: "Потому что мне 32 года, я на твоем фоне выгляжу на 25". Я был влюблён в неё. Я ей даже наврал, что у нас день рождения в один день,

– вспомнил Билаш.

Для справки! У Ивана Билаша день рождения 20 октября, а у Леси Никитюк – 19 октября.

Иван признался, что его трясло, когда Леся проходила рядом.

