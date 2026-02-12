Був закоханий у неї, – зірка "Тихої Нави" пригадав роботу з Лесею Нікітюк
- Іван Білаш працював з Лесею Нікітюк на телешоу "Хто проти блондинок?".
- Актор зізнався, що був закоханий у телеведучу і навіть збрехав, що в них день народження в один день.
Український актор Іван Білаш, відомий за серіалом "Тиха Нава", пригадав роботу з Лесею Нікітюк. Під час навчання в університеті він працював у різних департаментах Нового каналу. Тоді хлопцю було приблизно 17-18 років.
В інтерв'ю Аліні Доротюк Білаш розповів, що спершу працював у сценарному департаменті, потім у програмі "Хто зверху?", а згодом з Лесею Нікітюк на телешоу "Хто проти блондинок?".
Іван Білаш зазначив, що Леся Нікітюк – справжня професіоналка своєї справи. Актор розповів, що телеведуча навчила його тому, що поряд із жінкою в кадрі має стояти молодший чоловік.
Я виходив до неї в кадр з чимось, я щось виносив… Перший раз вийшов, вона мені каже: "Зажди, ти будеш стояти тут". Я спитав, чому. Вона відповідає: "Бо мені 32 роки, я на твоєму фоні виглядаю на 25". Я був закоханий у неї. Я їй навіть набрехав, що у нас день народження в один день,
– пригадав Білаш.
Для довідки! В Івана Білаша день народження 20 жовтня, а в Лесі Нікітюк – 19 жовтня.
Іван зізнався, що його трясло, коли Леся проходила поруч.
Інтерв'ю з Іваном Білашем: дивіться відео онлайн
Хто такий Іван Білаш?
Іван Білаш родом з Києва. Він – випускник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Навчався у майстерні режисера Станіслава Мойсеєва.
Протягом 2023-2024 років працював у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької. З 2024 року є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
15 січня 2026 року на Київстар ТБ вийшов український детективний трилер у стилі true crime "Тиха Нава", в якому Білаш зіграв сина Капінуса.