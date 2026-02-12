В інтерв'ю Аліні Доротюк Білаш розповів, що спершу працював у сценарному департаменті, потім у програмі "Хто зверху?", а згодом з Лесею Нікітюк на телешоу "Хто проти блондинок?".

Іван Білаш зазначив, що Леся Нікітюк – справжня професіоналка своєї справи. Актор розповів, що телеведуча навчила його тому, що поряд із жінкою в кадрі має стояти молодший чоловік.

Я виходив до неї в кадр з чимось, я щось виносив… Перший раз вийшов, вона мені каже: "Зажди, ти будеш стояти тут". Я спитав, чому. Вона відповідає: "Бо мені 32 роки, я на твоєму фоні виглядаю на 25". Я був закоханий у неї. Я їй навіть набрехав, що у нас день народження в один день,

– пригадав Білаш.

Для довідки! В Івана Білаша день народження 20 жовтня, а в Лесі Нікітюк – 19 жовтня.

Іван зізнався, що його трясло, коли Леся проходила поруч.

Інтерв'ю з Іваном Білашем: дивіться відео онлайн

