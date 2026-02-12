В интервью Алине Доротюк Билаш рассказал, что сначала работал в сценарном департаменте, потом в программе "Кто сверху?", а затем с Лесей Никитюк на телешоу "Кто против блондинок?".
Иван Билаш отметил, что Леся Никитюк – настоящий профессионал своего дела. Актер рассказал, что телеведущая научила его тому, что рядом с женщиной в кадре должен стоять младший мужчина.
Я выходил к ней в кадр с чем-то, я что-то выносил... Первый раз вышел, она мне говорит: "Подожди, ты будешь стоять здесь". Я спросил, почему. Она отвечает: "Потому что мне 32 года, я на твоем фоне выгляжу на 25". Я был влюблён в неё. Я ей даже наврал, что у нас день рождения в один день,
– вспомнил Билаш.
Для справки! У Ивана Билаша день рождения 20 октября, а у Леси Никитюк – 19 октября.
Иван признался, что его трясло, когда Леся проходила рядом.
Интервью с Иваном Билашем: смотрите видео онлайн
Кто такой Иван Билаш?
Иван Билаш родом из Киева. Он – выпускник Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Учился в мастерской режиссера Станислава Моисеева.
В течение 2023-2024 годов работал в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой. С 2024 года является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
15 января 2026 года на Киевстар ТВ вышел украинский детективный триллер в стиле true crime "Тихая Нава", в котором Билаш сыграл сына Капинуса.