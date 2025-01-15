Назвался "беженцем": Иван Дорн оконфузился выступлением на вечеринке с россиянами
Певец Иван Дорн в очередной раз доказывает, что не способен выбрать четкую позицию и сидит на двух стульях. На днях он засветился на вечеринке, где выступали артисты из страны-агрессора.
Иван Дорн, который живет за границей, засветился на вечеринке в Германии, что видно в его инстаграм-сториз. Ее организатором был российский режиссер, который считается оппозиционером, Кирилл Серебренников, передает 24 Канал.
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Это мероприятие состоялось 13 января в Берлине. Там выступали российские актеры, композиторы и артисты, которые живут за рубежом и якобы осуждают войну. Впрочем, это не мешает им продвигать свою культуру и пропаганду.
Иван Дорн выступил на сцене рядом с российскими актерами Гошей Кудренко и Никитой Еленевым. Исполнитель устроил перформанс с "плакатами", для которых использовал коробки из-под пиццы. На них были надписи "беженец", "изгнанник", "иностранец" и тому подобное.
В конце выступления Иван Дорн таки поблагодарил присутствующих на украинском языке и добавил: "Пусть мы победим".
Иван Дорн на вечеринке с россиянами: видео
Где сейчас Иван Дорн
- Иван Дорн после начала полномасштабного вторжения выехал за границу. Вероятно, сейчас с семьей он находится во Франции. Певец осудил войну, но до сих пор имеет неоднозначную и скандальную репутацию.
- Артист не отказался от русского языка, поскольку в конце 2023 года анонсировал русскоязычный альбом. Более того, Иван Дорн продолжает выступать для россиян и не чурается общения с гражданами страны-агрессора.
- В июле 2024 Дорн заявил, что за рубежом остается "украинским артистом, но при этом со своим нарративом". Он избегает называть вещи своими именами и выбирает не вспоминать о том, кто является агрессором в войне.