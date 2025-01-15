Назвался "беженцем": Иван Дорн оконфузился выступлением на вечеринке с россиянами

Певец Иван Дорн в очередной раз доказывает, что не способен выбрать четкую позицию и сидит на двух стульях. На днях он засветился на вечеринке, где выступали артисты из страны-агрессора.

Иван Дорн, который живет за границей, засветился на вечеринке в Германии, что видно в его инстаграм-сториз. Ее организатором был российский режиссер, который считается оппозиционером, Кирилл Серебренников, передает 24 Канал.

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Это мероприятие состоялось 13 января в Берлине. Там выступали российские актеры, композиторы и артисты, которые живут за рубежом и якобы осуждают войну. Впрочем, это не мешает им продвигать свою культуру и пропаганду.

Иван Дорн выступил на сцене рядом с российскими актерами Гошей Кудренко и Никитой Еленевым. Исполнитель устроил перформанс с "плакатами", для которых использовал коробки из-под пиццы. На них были надписи "беженец", "изгнанник", "иностранец" и тому подобное.

В конце выступления Иван Дорн таки поблагодарил присутствующих на украинском языке и добавил: "Пусть мы победим".

Иван Дорн на вечеринке с россиянами: видео

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