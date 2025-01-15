Іван Дорн, який живе за кордоном, засвітився на вечірці у Німеччині, що видно в його інстаграм-сторіз. Її організатором був російський режисер, який вважається опозиціонером, Кирило Серебренников, передає 24 Канал.

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Цей захід відбувся 13 січня у Берліні. Там виступали російські актори, композитори та артисти, які живуть за кордоном та нібито засуджують війну. Утім, це не заважає їм просувати свою культуру та пропаганду.

Іван Дорн виступив на сцені поряд з російськими акторами Гошею Кудренком та Микитою Єленєвим. Виконавець влаштував перформанс з "плакатами", для яких використав коробки з-під піци. На них були написи "біженець", "вигнанець", "іноземець" тощо.

Наприкінці виступу Іван Дорн таки подякував присутнім українською мовою та додав: "Нехай ми переможемо".

Іван Дорн на вечірці з росіянами: відео

Де зараз Іван Дорн