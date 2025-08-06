Имеет право молчать, – заслуженный артист Украины Красовский публично вступился за Софию Ротару
- Иван Красовский поддержал Софию Ротару, отметив, что патриотизм не обязательно должен быть публичным, и рассказал, что она жила в Италии, но вернулась в Украину.
В последние годы Софию Ротару часто критикуют в соцсетях за то, что она почти ничего не говорит о войне в Украине. Однако на защиту певицы стал заслуженный артист Украины Иван Красовский.
Он к тому же рассекретил, где Ротару жила после начала большой войны и где находится теперь. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
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Так, по словам Ивана Красовского, любовь к Украине – это не обязательно громкие заявления или фото в вышиванке. Он считает, что патриотизм – это что-то внутреннее, и не все должны демонстрировать его публично.
София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры, что, возможно, имеет право молчать,
– отметил артист.
Красовский также поделился, где в последнее время жила Ротару. После начала полномасштабного вторжения, по его словам, певица уехала в Италию, но впоследствии вернулась.
Я знаю, что София Ротару в Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить,
– поделился Иван.
Заметим, что сам Иван Красовский сейчас живет в США.
Что известно о позиции Софии Ротару относительно войны в Украине?
- В первые месяцы полномасштабного российского вторжения певица поддержала Украину в своих соцсетях. В то же время с тех пор она не появляется на публике, не дает концертов. По словам ее бывшего директора, исполнительница больше не выступает в России.
- Иногда Ротару публикует сторис в инстаграм – например, со словами поддержки во время массированных атак или с поздравлениями к важным праздникам. В октябре 2024 года Ротару намекнула, что находится в Киеве, опубликовав фото с могилы своего мужа на Байковом кладбище.