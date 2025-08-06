В последние годы Софию Ротару часто критикуют в соцсетях за то, что она почти ничего не говорит о войне в Украине. Однако на защиту певицы стал заслуженный артист Украины Иван Красовский.

Он к тому же рассекретил, где Ротару жила после начала большой войны и где находится теперь. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Так, по словам Ивана Красовского, любовь к Украине – это не обязательно громкие заявления или фото в вышиванке. Он считает, что патриотизм – это что-то внутреннее, и не все должны демонстрировать его публично.

София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры, что, возможно, имеет право молчать,

– отметил артист.

Красовский также поделился, где в последнее время жила Ротару. После начала полномасштабного вторжения, по его словам, певица уехала в Италию, но впоследствии вернулась.

Я знаю, что София Ротару в Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить,

– поделился Иван.

Заметим, что сам Иван Красовский сейчас живет в США.

Иван Красовский / Фото из фейсбука артиста

Что известно о позиции Софии Ротару относительно войны в Украине?