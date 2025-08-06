Также он объяснил, почему продолжает слушать их треки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Виктора Розового.

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Всего в плейлисте Виктора Розового есть трое артистов, которые поют на русском. Первый – Тимур Муцураев. Виктор отметил, что песни этого исполнителя вдохновляли многих украинцев идти воевать против России. Следующим в его подборке есть киевская скримо-группа Date Rape, существовавшая еще до 2014 года. Хотя музыка русскоязычная, сам коллектив украинский. Также ветеран российско-украинской войны слушает Megawombat (ex Missis Garrisson) – российско-украинскую блэк-метал-группу, основанную в 2003 году в Твери музыкантом Алексеем Левкиным, который поддерживает Украину.





Виктор Розовый рассказал, каких русскоязычных исполнителей слушает и объяснил, почему / Скриншот из инстаграм-сторис



Напомним, в первые месяцы полномасштабной войны Виктор Розовый вступил в ТрО "Азов", которая сейчас является 3-й отдельной штурмовой бригадой. Весной 2024 года он получил тяжелое осколочное ранение головы и до сих пор проходит реабилитацию. Накануне военный впервые рассказал, как получил тяжелое ранение и рассекретил, удастся ли ему восстановиться на 100%.