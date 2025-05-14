Владелец первого частного издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА": где сейчас Иван Малкович

Иван Малкович – это без преувеличения легендарный человек украинской культурной среды. Он не просто издатель, а еще и поэт, который награжден Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.

На днях Малкович отметил день рождения. Поэту исполнилось 64 года. Родом он из Ивано-Франковской области. С детства Ивана приучали к культуре и искусству, ведь в горных гуцульских колоритах трудно прожить хотя бы без капли чего-то творческого. Узнавайте в материале Show24, как Малкович открыл издание, в чем его особенность и где он сейчас.

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Студенческие годы и путь к издательству

Сначала парень учился в Ивано-Франковском музыкальном училище им. Д. Сичинского на скрипичном отделении. В 1980 году Малкович решил продолжить обучение в Киевском государственном университете им. Т. Шевченко на филологическом факультете.

Иван Малкович в молодости / Фото из инстаграма "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

В студенческие годы Иван делал первые шаги к карьере поэта. В январе 1981 года в газете "Литературная Украина" вышла первая большая поэтическая публикация Малковича, а вступительное слово написал Дмитрий Павлычко.

После окончания вуза поэт освоил разные профессии: от учителя до редактора. К примеру, он был литературным редактором в издательствах "Радуга", "Молодь", "Соняшник" и на "Укртелефильме". Первый поэтический сборник "Белый камень" вышел в свет в 1984 году. Лина Костенко писала рецензию, где назвала Малковича "нежной скрипкой Украины".

Иван Малкович в молодые годы / Фото из инстаграма "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

В 1992 году Иван Малкович основал первое в Украине частное детское издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". На выбор такого названия издателя подтолкнул рассказ Ивана Франко "Грицева шкільна наука". Кроме того, есть история, где прародитель Малковича в 1880 году спас Франка от голода.

Первая книга, которая вышла в свет в "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", была "Украинская азбука". Поэт мечтал, чтобы она начиналась со слова "ангел", а заканчивалась словом "янгол". На такой подход автора вдохновил его сын.

Постепенно репутация издательства начала расти, а сегодня имеет статус такого, что создает высокохудожественные книги с иллюстрациями.

Стоит отдать должное Малковичу и за "Гарри Поттера". Именно его издательство стало первым в Украине, которое в 2000-х годах перевело и начало выдавать творения Джоан Роулинг на украинском языке.

Сегодня одной из самых популярных серий являются иллюстрированные издания "Гарри Поттера". Сейчас нарисовано и издано первых пять книг в таком стиле.

Набор иллюстрированных изданий "Гарри Поттера" издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" / Скриншот с сайта

Малкович получил немало наград за свою деятельность. Политика издательства заключается в том, что они не публикуют ничего на русском языке.

Интересно, что ко дню рождения Ивана Малковича, на сайте "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" опубликовали специальные скидки для читателей.

Скидки на сайте "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" / Скриншот с сайта

Личная жизнь

Когда издателю было 24 года, он впервые увидел свою будущую жену во время выступления Оксаны Забужко. Малкович растерялся как мальчик, но подписал девушке свой сборник "Белый камень".

Иван не решился на знакомство, но его друзья буквально за руку привели мужчину к очаровательной незнакомке.

Ярина Анткив / Фото с фейсбук-страницы Ивана Малковича

В 1986 году пара отгуляла гуцульскую свадьбу.

Свадьба Ивана Малковича и Ярины / Фото из инстаграма "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Впоследствии у супругов родилось двое сыновей – Тарас и Гордей. Сыновья поэта и издателя росли на его книгах. Иван отмечает: в свое время Тарас и Гордей стали первыми детьми, которые услышали "Гарри Поттера" на украинском.

Интересные факты об Иване Малковиче и где он сейчас

В 2001 году издательство запустило интересную акцию под названием "Минидиво". Малкович ставил целью сделать качественную детскую книгу доступной для каждой украинской семьи. Тогда "Укрпочтой" было доставлено 2,5 миллиона экземпляров книг по смешной цене – 1 гривна.

Малкович был одним из инициаторов первого фестиваля "Червона рута".

Ивана Малковича называют "крестным отцом" "Гарри Поттера". Интересный факт, что Джоан Роулинг во время одного из интервью представила "Гарри Поттер и смертельные реликвии" в украинском переводе издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Сегодня поэт и издатель продолжает работать и развиваться в любимом деле. А его забавные видео в соцсетях не просто побуждают к просмотру, но и поощряют к прочтению книг.

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