Кондратюк родом из Херсонской области. Учился на физическом факультете Киевского государственного университета им. Т.Шевченко, а в 1996 году стал кандидатом биологических наук. Продюсер увлекался наукой, поэтому одним из первых появлений на телевидении стало участие в проекте "Что? Где? Когда?". Какой была медийная карьера, что известно о личной жизни и где Игорь Кондратюк сейчас, читайте в материале Show24.

Может заинтересовать "Маленькие Усики" на фото: как выглядят дети легендарного боксера – Александра Усика

Работа в Украине и России: как так случилось?

Стереотипно считать, что Кондратюк был лицом только "Караоке на Майдане".

С 1990 года работал в Москве шоуменом, редактором и помощником ведущего в телекомпании "Останкино".

Два года вел телеигру "5+1".

Впоследствии появился в "Программе передач на завтра".

С 1997 – 2000 – соавтор и ведущий проекта "Игрушки для улицы" (Москва).

20 лет был неизменным ведущим развлекательного шоу "Караоке на майдане".

Интересно, что аналогичную программу Кондратюк вел и в России под названием "Караоке на Арбате".

Я единственный ведущий, который вел одинаковую программу в Украине и России на двух языках (в Москве она называлась "Игрушки для улицы" и "Караоке на Арбате"),

– говорил Игорь.

Впоследствии пять лет был продюсером и соавтором одного из самых популярных проектов – "Шанс".

Игорь Кондратюк, Наталья Могилевская, Скрябин в программе "Шанс" / Фото из инстаграма Кондратюка

Телезрители также помнят его как члена жюри двух шоу талантов: "Х-Фактор" и "Украина имеет талант". У продюсера была попытка с собственной программой "Кондратюк в понедельник", но не получила желаемого успеха.

И кроме медийной деятельности, Кондратюк также продюсировал немалое количество украинских артистов: Александр Воевуцкий, Наталья Валевская, Павел Табаков, Инна Воронова, Олеся Киричук, группа "Авиатор" (вместе с Юрием Никитиным) и Виталий Козловский – однако эта история требует отдельного освещения.

От скандала до "примирения": что известно о конфликте Козловского и Кондратюка?

Виталий Козловский стал одним из тех, кому первое признание принесли проекты "Караоке на Майдане" и "Шанс". В течение следующих 10 лет Игорь Кондратюк был наставником певца.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский / Фото из открытых источников

Авторские права на песни принадлежали Игорю Кондратюку, а именно – "Украинской музыкальной издательской группе". После того как в 2012 году дороги артиста и продюсера разошлись, Виталий не имел права исполнять треки, которые были созданы в предыдущие годы. Но он нарушил это условие, из-за чего на него подали в суд.

Ранее Кондратюк говорил, что не будет прощать долг Козловскому, ведь тот сознательно нарушил закон. В августе прошлого года продюсер рассказал, что артист должен ему еще 1 миллион 300 тысяч гривен. Но в этом году все изменилось, ведь исполнитель выплатил весь долг.

Артист продал квартиру покойного отца, чтобы распрощаться с долгами. Интересно, что для Кондратюка желание оплатить долги стало несколько неожиданным.

Но, слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться – и хорошо. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить,

– сказал Игорь Кондратюк.

Продюсер признался, что ему безразлично на комментарии людей. Ведь он знает все детали дела: именно Кондратюк покупал песни, поэтому и имел на них права. Мужчина добавил, что за эти годы мог продать песни кому-то другому, но вернул их Козловскому. Теперь же Игорь радуется тому, что эта на этой конфликтной ситуации удалось наконец поставить точку.

Напомним, что Виталий Козловский выпустил украинскую версию хита "Пинаколада" после 13 лет молчания.

Личная жизнь: где сейчас дети Игоря Кондратюка?

Продюсер состоит в браке с Александрой Городецкой более 30 лет. У пары есть трое детей – двое сыновей и одна дочь.

Игорь Кондратюк с женой / Скриншот из видео

В 2022 году Кондратюк рассказывал, что его сыновья в Украине, но не служат из-за проблем со здоровьем. А дочь училась в США, где получала специальность инженера космических систем.

Игорь Кондратюк с сыновьями и дочерью / Фото соцсетей шоумена

Во время большой войны развелся с женой старший сын Игоря.

Старший сын во время войны развелся, детей нет. У меня нет внуков, две собаки есть. Мы с женой поняли, что хотим или не хотим – это не имеет значения, потому что мы ничего не можем сделать,

– сказал Кондратюк.

Старший сын Сергей добровольно ушел на фронт в сентябре 2023 года. Он присоединился к составу 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Младший сын Даниил пока не служит – он работает.

А Полина недавно окончила Университет штата Аризона, получив степень бакалавра аэрокосмической инженерии (Aerospace Engineering).

Игорь Кондратюк с дочерью / Фото из инстаграма продюсера

Где сейчас и чем занимается Игорь Кондратюк?

В начале полномасштабной войны в дом продюсера прилетел российский снаряд и разгромил его любимое место – кабинет. Первые два месяца они с женой жили во Львове, а когда в их городке восстановили электроснабжение, вернулись домой.

Оккупанты обстреляли дом Игоря Кондратюка / Фото из архива продюсера

Сегодня Игорь не занимается продюсерством, однако восстановил легендарную программу "Караоке на Майдане", которую посвятил дебюту на украинском телевидении в 1999 году. Цель шоу – сбор средств на помощь украинской армии – на РЭБы для 3 отдельной штурмовой бригады. Кондратюк путешествует по городам Украины, где желающие имеют возможность принять участие в проекте.