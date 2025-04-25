Сын покойного телеведущего Игоря Пелыха женился: фото с церемонии

Сын покойного телеведущего Игоря Пелыха, Иван, женился. Его возлюбленная Ксения поделилась кадрами с церемонии.

Иван Пелых, который во время полномасштабного вторжения присоединился к войску, сделал предложение Ксении в прошлом месяце. На днях влюбленные поженились, о чем рассказали в социальных сетях, пишет Show 24.

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Фотографиями со свадебной церемонии пара поделилась в инстаграме. Ксения надела белое платье, а в руках держала букет. Свой образ она дополнила украшениями, а также сделала макияж и прическу. Иван показался в черном костюме.

На одном из фото влюбленные позируют с собачкой. Ксения и Иван не рассказали подробности. Однако, вероятно, празднование прошло в семейном кругу за ужином.

Иван Пелых женился на любимой / Скриншоты из инстаграма

Иван и Ксения поженились: видео из инстаграма девушки

Что известно об Иване Пелыхе и Ксении