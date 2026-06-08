72-летний Иво Бобул удивил похудевшим видом: в сети появилось новое фото артиста
Украинский певец Иво Бобул стал центром обсуждений в сети. Поклонники артиста заметили, что он кардинально похудел.
Недавно Иво Бобул посетил один из отелей в Черновцах. Работники отеля решили поделиться фото звездного гостя на странице в инстаграме.
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Народный артист Украины позировал на фоне рецепции отеля в черных брюках и ярко-красной куртке. Интересно, что в отеле есть именной номер Иво Бобула.
Рады принимать Народного артиста Украины – Иво Бобула, именно в его именном номере,
– поделилась администрация отеля.
Иво Бобул / Фото из инстаграма отеля
В комментариях под заметкой живо обсуждают внешний вид артиста. Многие заметили, что Иво Бобул значительно похудел.
- "Хорошо выглядите";
- "О, Иво так хорошо похудел. Спасибо за творчество, так держать";
- "Будто похудел, заметно".
Что известно об Иво Бобуле?
Артист родился в Черновицкой области, и хотя учился на токаря в Донецкой области, всегда хотел стать певцом. Сначала он исполнял песни в ресторане, а потом пошел учиться в музучилище. Был в составе многих коллективов: ВИА "Море", ВИА "Виватон", ВИА "Черемош".
В 1990 Иво Бобул получил всенародную известность благодаря песне "На Украину вернусь". Также он записал несколько совместных треков с Лилией Сандулесу, что тоже стали популярными. В 1995 он стал заслуженным, а в 1998 – народным артистом Украины.
Сейчас Иво Бобул продолжает выступать с концертами и продолжает сценическую деятельность.