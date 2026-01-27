Укр Рус
27 января, 14:08
2

Пылало все, – дом Иво Бобула в Крыму сожгли

Мария Примыч
Основні тези
  • Иво Бобул рассказал, что его дом в Крыму был сожжен, и он узнал об этом от знакомых.
  • Певец пытался спасти дом, вложив деньги в ремонт крыши и закрытие окон.

Народный артист Украины Иво Бобул рассказал, что его дом в Крыму сожгли. Певец узнал об этом от знакомых.

Подробностями Бобул поделился в новом интервью, вышедшем на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

У меня там (в Крыму – 24 Канал) был один таксист знакомый. Он проезжал мимо (дома – 24 Канал), сфотографировал. Пылало все, 
– поделился Иво Бобул.

Народный артист Украины пытался спасти дом.

Там еще остались стены. Я через ребят дал деньги, они крышу (сделали – 24 Канал), чтобы дождь туда не попал. Окна забили, и так стоит там, 
– продолжил он.

Интервью с Иво Бобулом: смотрите видео онлайн

Напомним, в 2023 году в интервью Славе Демину Иван Васильевич рассказывал, что купил дом в Ялте до оккупации Крыма. До 2014 года певец ездил туда отдыхать.

