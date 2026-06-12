Вовремя заспиртировался, – Иво Бобул впервые прокомментировал свое резкое похудение

Иво Бобул на днях привлек внимание СМИ радикальными изменениями во внешности. 72-летний певец сильно похудел, и это сразу заметили его поклонники.

После этого артист дал интервью проекту "Жизнь известных людей", где журналисты поинтересовались подробностями его похудения.

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Иво Бобул не стал вдаваться в подробности и ответил кратко и шутливо: "Вовремя заспиртовался". Когда же журналисты попытались узнать больше, певец отреагировал довольно резко.

Не скажу ни слова. Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Надо слушать песни – и все. Пусть любят таким, какой я есть. Любить не нужно, только уважать,

– сказал он.

Во время интервью Иво Бобул настолько разозлился из-за вопросов о своем похудении, что даже пригрозил досрочно его завершить.

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Кто еще из звезд недавно поразил фанатов похудением?

Актер Владимир Ращук сбросил около 40 килограммов. Сейчас звезда сериала "Пограничники" весит примерно 100 килограммов. Кроме того, актер существенно улучшил свою физическую форму и нарастил мышечную массу. Известно, что он активно занимается бодибилдингом.

Впечатляющими результатами также поделилась певица Valeriya Force, которая стала финалисткой Национального отбора на Евровидение-2026. В мае артистка рассказала, что ей удалось похудеть на 33 килограмма – вес Валерии уменьшился с 86 до 53 килограммов.