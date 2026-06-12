Недавно артистка впервые намекнула на дату церемонии, поделившись информацией в инстаграме.

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KOLA рассказала, что ее муж Вячеслав является поклонником творчества Миши Крупина. По этому случаю певица подарила ему совместную работу с артистом – трек "Тюльпаны", посвященный годовщине их свадьбы.

KOLA раскрыла дату своей свадьбы / Скриншот из инстаграм-сторис

В описании к песне отмечается, что "Тюльпаны" – это история о любви и поиске внутренней гармонии ради будущего.

KOLA и Миша Крупин – "Тюльпаны": смотрите видео онлайн

Учитывая дату публикации клипа, можно предположить, что свадьба KOLA состоялась 11 июня 2023 года. Ранее певица также упоминала, что церемония была летом, поэтому все сходится.

Что известно об отношениях KOLA и ее мужа?

Певица познакомилась с будущим мужем летом 2022 года на благотворительном концерте. После этого между ними завязались отношения. Уже в 2023 году пара обручилась, а летом того же года состоялась свадьба в Праге.

Артистка редко делится подробностями личной жизни, поэтому о ее муже известно немного. Его зовут Вячеслав, он на 13 лет старше певицы и работает в сфере медицины. Сейчас мужчина живет в Израиле.

Из-за расстояния паре непросто поддерживать отношения. KOLA признавалась, что очень скучает по любимому, а самые большие трудности в браке связаны именно с расстоянием.

Также KOLA говорила, что они уже обсуждали детей. Артистка мечтает стать мамой.