Нещодавно артистка вперше натякнула на дату церемонії, поділившись інформацією в інстаграмі.

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KOLA розповіла, що її чоловік В'ячеслав є прихильником творчості Міші Крупіна. З цієї нагоди співачка подарувала йому спільну роботу з артистом – трек "Тюльпани", присвячений річниці їхнього весілля.

KOLA розкрила дату свого весілля / Скриншот з інстаграм-сторіс

У описі до пісні зазначається, що "Тюльпани" – це історія про кохання та пошук внутрішньої гармонії заради майбутнього.

KOLA та Міша Крупін – "Тюльпани": дивіться відео онлайн

З огляду на дату публікації кліпу можна припустити, що весілля KOLA відбулося 11 червня 2023 року. Раніше співачка також згадувала, що церемонія була влітку, тому все збігається.

Що відомо про стосунки KOLA та її чоловіка?

Співачка познайомилася з майбутнім чоловіком влітку 2022 року на благодійному концерті. Після цього між ними зав'язалися стосунки. Уже у 2023 році пара заручилася, а влітку того ж року відбулося весілля в Празі.

Артистка рідко ділиться подробицями особистого життя, тому про її чоловіка відомо небагато. Його звати В'ячеслав, він на 13 років старший за співачку та працює у сфері медицини. Зараз чоловік живе в Ізраїлі.

Через відстань парі непросто підтримувати стосунки. KOLA зізнавалася, що дуже сумує за коханим, а найбільші труднощі в шлюбі пов'язані саме з відстанню.

Також KOLA казала, що вони вже говорили про дітей. Артистка мріє стати мамою.