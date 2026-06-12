Після цього артист дав інтерв'ю проєкту "Життя відомих людей", де журналісти поцікавилися деталями його схуднення.

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Іво Бобул не став вдаватися в подробиці та відповів коротко й жартівливо: "Вчасно заспиртувався". Коли ж журналісти спробували дізнатися більше, співак відреагував доволі різко.

Не скажу ні слова. Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні – все. Хай люблять таким, який я є. Любити не треба, лише поважати,

– сказав він.

Під час інтерв'ю Іво Бобул настільки роздратувався через запитання про своє схуднення, що навіть пригрозив достроково його завершити.

Новий випуск проєкту "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн

Хто ще з зірок нещодавно приголомшив фанів схудненням?

Актор Володимир Ращук позбувся близько 40 кілограмів. Наразі зірка серіалу "Прикордонники" важить приблизно 100 кілограмів. Крім того, актор суттєво покращив свою фізичну форму та наростив м'язову масу. Відомо, що він активно займається бодібілдингом.

Вражаючими результатами також поділилася співачка Valeriya Force, яка стала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення-2026. У травні артистка розповіла, що їй вдалося схуднути на 33 кілограми – вага Валерії зменшилася з 86 до 53 кілограмів.