Иво Бобулу приписали неизлечимую болезнь: певец эмоционально ответил

В сети появилось ложное видео о состоянии здоровья певца Иво Бобула. Артист опроверг слухи и возмутился подобным публикациям.

Народный артист Украины Иво Бобул стал жертвой мошенников. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его фейсбук-страницу.

К слову Страшная несправедливость, – народный артист Иво Бобул резко высказался о своей пенсии

Исполнитель распространил видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем артиста назвали "неизлечимо больным" и сообщили, якобы его госпитализировали прямо со сцены и диагностировали сахарный диабет второго типа.

На следующих кадрах мошенники показали дипфейк с Иво Бобулом, где артист якобы хвалит лекарства против диабета.

Иво Бобул эмоционально отреагировал на ложь о нем. Артист заверил, что с его здоровьем все в порядке, а на подобных сообщениях наживаются аферисты.

Я шокирован! Как можно такое сделать? Еще и интервью взять, которое было из другой программы и подделать голос. Никакого стыда и совести. Что за люди? Слава Господу, у меня все нормально! Не верьте этим идиотам, это фейк, кто-то зарабатывает, видимо,

– написал певец.

Ранее Иво Бобул пожаловался на размер своей пенсии. Певец признался, что ему стыдно озвучивать эту сумму публично. По мнению артиста, по сравнению с выплатами госслужащих, его пенсия – "страшная несправедливость".