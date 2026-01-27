Иво Бобул предположил, почему Лорак и Повалий уехали в Россию
- Иво Бобул высказался о Таисии Повалий и Ани Лорак, которые переехали в Россию и поддерживают войну.
- Бобул не осуждает певиц, предполагая, что Лорак уехала из-за конкуренции, а Повалий "травили" в Украине.
Народный артист Украины Иво Бобул впервые за долгое время дал большое интервью, правда, на русском языке. Во время разговора певец высказался о запроданных Таисии Повалий и Ани Лорак.
Интервью с Бобулом вышло на ютуб-канале "В гостях у Гордона". Оно длится около трех часов.
Таисия Повалий и Ани Лорак родились в Украине и когда-то были любимицами украинцев. Однако впоследствии они поехали развивать свою карьеру в Россию, где и проживают сейчас. Более того, артистки поддерживают войну.
Иво Бобул отметил, что не имеет права осуждать предательниц. По словам певца, Лорак была вынуждена уехать из Украины, ведь кто-то ее считал конкуренткой. Однако имена он не озвучил.
Народный артист Украины говорит, что когда в 2012 году в центре Киева сгорел ресторан "Аура", которым должен был управлять тогдашний муж Лорак Мурат Налчаджиоглу, певица обратилась за помощью к Филиппу Киркорову.
Киркоров просто ей помог. И она уже поняла, что назад нельзя возвращаться, потому что ее все равно перекроют. А куда ей идти? Она хочет петь, а тут не дадут. Я думаю, что из-за этого она там (в России – 24 Канал) и осталась. Я не оправдываю ее. Это просто мое предположение,
– добавил Бобул.
Относительно Таисии Повалий – Иван Васильевич утверждает, что певицу "травили" и "пускали на растерзание" в Украине, поэтому она решила поехать в Россию. В то же время артист подчеркнул, что не оправдывает запроданку.
Тогда мне это не понравилось – когда приходили люди на концерты, отменяли их концерты. Друзья, вы не с того начали. Надо идти к тем, кто обокрал пол государства, а не к артисту,
– считает он.
Интервью с Иво Бобулом: смотрите видео онлайн
Коротко о позиции Повалий и Лорак
Таисия Повалий публично поддерживает войну России против Украины и российского диктатора Владимира Путина. В Украине против певицы введены санкции, в частности она лишена государственных наград.
В феврале 2024 года СБУ заочно сообщила о подозрении предательнице по трем статьям УКУ: коллаборационная деятельность, публичные призывы к агрессивной войне, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Весной 2024 года стало известно, что Повалий получила российское гражданство.
Ани Лорак продолжала выступать в России после начала российско-украинской войны в 2014 году и оккупации Крыма, из-за чего ее часто критиковали в Украине, люди выступали против концертов певицы здесь.
После 24 февраля 2022 года Лорак не осудила российское полномасштабное вторжение. В октябре 2022 года против нее были введены санкции СНБО.
В июне 2025 года российские СМИ сообщили, что артистка получила российское гражданство.