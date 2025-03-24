Я не женился бы тогда, – Иво Бобул удивил откровенным признанием о прошлых браках

Народный артист Украины Иво Бобул откровенно рассказал о своей личной жизни. В частности, он пожаловался на свои ранние браки и признался, общается ли сейчас с бывшими женами.

Этим певец поделился в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Как рассказал Иво Бобул, музыкальная карьера создает сложности в отношениях с женщинами, поскольку не каждая партнерша готова мириться с постоянным отсутствием мужчины.

Дело в том, что жизнь артиста не такая, как показывают по телевидению. Гастроли, поездки, репетиции, концерты – тебя может месяцами не быть дома. Не каждая женщина может такое понять. И начинаются разные жизненные нюансы. И действительно, если бы вернуть время, я не женился бы тогда. Но случилось так, как случилось. Это моя история,

– отметил исполнитель.

Он также рассказал о своих нынешних отношениях с бывшими женами. С первой певец до сих пор поддерживает контакт, поскольку они имеют общего сына, со второй прекратил общение из-за определенных конфликтов, а с третьей – певицей Лилией Сандулесой – имел возможность пообщаться во время недавнего совместного тура, однако сейчас они не общаются, поскольку исполнительницы нет в Украине.

Что известно о личной жизни Иво Бобула

Певец женился четыре раза. Первый брак длился всего три месяца и, по словам исполнителя, распался из-за вмешательства тещи. У пары родился сын Руслан, который сейчас проживает в США.

Второй брак подарил артисту дочь Людмилу, но закончился, потому что жена "загуляла".

Третий – с певицей Лилией Сандулесу – длился десять лет, однако завершился из-за несовместимости характеров.

Сейчас Иво Бобул женат на Наталье, которая моложе его на 12 лет, и вместе они воспитывают сына Даниила.

Напомним, ранее мы писали материал, где рассказали подробную биографию Иво Бобула.