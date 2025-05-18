Укр Рус
Show24 Мировые знаменитости Члена съемочной группы Евровидения облили краской пропалестинские протестующие
18 мая, 14:51
2

Члена съемочной группы Евровидения облили краской пропалестинские протестующие

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Пропалестинские протестующие облили краской члена съемочной группы во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль на Евровидении, но никто не пострадал.
  • Людей остановили и передали полиции, организаторы решают, подавать ли на них в суд.

Двое протестующих пытались выбежать на сцену во время исполнения песни New Day Will Rise израильской певицей Юваль Рафаэль. Один из них бросил краску, которая попала в члена технической команды.

Протестующими оказались 22-летний Дэвид Карри и 27-летняя Миган Леон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Самое интересное о группе Ziferblat, которая представила Украину на Евровидении-2025

Что известно об инциденте с краской во время выступления израильской певицы

В результате инцидента никто не пострадал, мужчину и женщину вывели из помещения и передали полиции. По словам представителя израильского вещателя Kan, 24-летняя Рафаэль была "шокирована и расстроена".

В конце израильского выступления мужчина и женщина попытались прорваться через барьер на сцену. Их остановили. Один из них бросил краску, в результате чего пострадал член съемочной группы. Он в порядке, никто не получил травм,
– пояснил представитель общественного вещателя SRG SSR Швейцарии.

Протестующих остановили силы безопасности. Организаторы Евровидения будут решать, подавать ли на них в суд.

В то же время в Базеле, где проходил песенный конкурс, состоялась масштабная антиизраильская демонстрация. Совет нацбезопасности Израиля призвал своих граждан в городе избегать публичных конфликтов и уменьшить заметность символики.

Напомним, что в этом году победу в песенном конкурсе одержал певец JJ из Австрии, который представил страну с конкурсной песней Wasted Love. Юваль Рафаэль заняла второе место.