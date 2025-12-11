Победители Евровидения-2024 возвращают свой трофей из-за участия Израиля в конкурсе
- Победители Евровидения-2024 Nemo решили вернуть свой трофей организаторам из-за участия Израиля в конкурсе.
- Nemo заявили, что их решение обусловлено конфликтом между ценностями Евровидения и решением Европейского вещательного союза допустить Израиль.
Победители Евровидения-2024 Nemo возвращают свой трофей организаторам из-за того, что Израиль допустили к участию в песенном конкурсе. Артисты опубликовали официальное заявление, в котором высказались по поводу ситуации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Nemo.
Nemo заявили, что благодарны сообществу Евровидения и всему, чему их научил опыт участия в песенном конкурсе. Однако артисты отметили, что больше не чувствуют, что трофей должен стоять на их полочке.
Евровидение заявляет, что выступает за единство, инклюзивность и достоинство для всех. Именно эти ценности делали этот конкурс важным для меня. Но продолжение участия Израиля во время того, что Независимая международная комиссия расследования ООН определила как геноцид, показывает очевидный конфликт между этими идеалами и решениями, принятыми EBU (Европейский вещательный союз – 24 Канал),
– отметили Nemo.
Победители Евровидения-2024 добавили, что "речь идет не об отдельных людях или артистах". По словам Nemo, песенный конкурс неоднократно использовали для смягчения имиджа государства, "которое обвиняют в серьезных нарушениях". В то же время EBU настаивала, что Евровидение "вне политики".
И когда целые страны снимают свое участие из-за этого противоречия, должно быть понятно, что что-то серьезно не так. Поэтому я решил отправить свой трофей обратно в штаб-квартиру EBU в Женеве. С благодарностью и с четким посланием: живите так, как заявляете,
– отметили артисты.
Что этому предшествовало?
На днях Европейский вещательный союз (EBU) допустил Израиль к участию в Евровидении-2026. После этого Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды отказались от участия в песенном конкурсе.
В то же время Израиль поддержали Германия и Австрия.
Впоследствии Исландия объявила, что не будет участвовать в Евровидении-2026.
Напомним, что в следующем году песенный конкурс будет принимать Австрия. Он пройдет в Вене на арене Wiener Stadthalle. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.