Блоггерша Анна Жук погибла в автокатастрофе

Сегодня, 24 января, около 08:40 возле села Засулье, что в Лубенском районе Полтавской области, произошло ДТП. Сообщается, что погибла известная украинская блоггерша Анна Жук (Аннет).

В полиции рассказали, что авария произошла на 209 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский, передает 24 Канал. Обстоятельства сейчас выясняются.

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По предварительной информации, автомобиль Lexus, за рулем которого был водитель 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium. Он стоял за пределами проезжей части дороги.

39-летняя пассажирка Lexus от полученных травм скончалась на месте. Водителей внедорожника и грузовика, а также пассажира Lexus 2015 года рождения доставили в больницу с телесными повреждениями.

По данному факту следователями Главного управления полиции Полтавщины, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины,

– говорится в заявлении полиции.

В ДТП на Полтавщине погибла Анна Жук / Фото Национальная полиция

Менеджер Анны Жук подтвердила ее гибель

Информацию о смерти Анны Жук уже подтвердила ее менеджер по подбору сотрудничества в своем инстаграме.

Блогерша Анна Жук погибла в ДТП / Скриншот из инстаграма ее менеджера

Глубоко соболезную родным и близким Ани. Она была невероятным человеком, который каждый день делал этот мир добрее. Такие люди оставляют после себя свет, который не угасает. Пусть ее добрые дела живут в сердцах всех, кто ее знал. Сил и поддержки семье в этот тяжелый момент,

– написала Евгения.

Менеджер Анны Жук подтвердила ее гибель / Скриншот из инстаграма