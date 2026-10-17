От дочери Вертинского до сына Сумской: дети звезд, которых вы наверняка видели на экране

Говорят, что природа отдыхает на детях гениев. Но, похоже, в украинском шоу-бизнесе она решила поработать сверхурочно. Пока одни звездные наследники пытаются уйти от славы родителей, другие уверенно выходят на сцену, снимаются в кино и собирают собственную армию поклонников.

24 Канал собрал истории детей известных украинских артистов, которые решили не ограничиваться статусом звездных наследников. Некоторым удалось даже избавиться от постоянных сравнений с родителями. Хотя, согласитесь, с фамилией Ступка или Матвиенко сделать это не так уж и просто.

Тоня Матвиенко – дочь Нины Матвиенко



Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма



Тоня Матвиенко с детства увлекалась пением, а в 2006 году стала солисткой ансамбля "Киевская камерата". Настоящую популярность ей принесло участие в первом сезоне шоу "Голос страны" в 2011 году, где она заняла второе место.

Впоследствии артистка начала выпускать собственные песни, записывать альбомы и активно гастролировать. Сегодня Тоня – самостоятельная исполнительница, хотя ее голос до сих пор напоминает украинцам о легендарной маме.

Мария Яремчук – дочь Назария Яремчука



Мария Яремчук / Фото из инстаграма



В 2014 году Мария представила Украину на "Евровидении" с композицией "Tick-Tock" и заняла шестое место. Казалось, впереди – только новые хиты и гастроли, но в 2018 году певица неожиданно ушла со сцены.

Спустя пять лет она вернулась к публичным выступлениям на "Евровидении-2023", где исполнила, в частности, композицию своего отца "Родина". И это был тот случай, когда знаменитая фамилия вызвала не сравнения, а особые эмоции.

Филипп Коляденко – сын Дмитрия и Елены Коляденко



Филипп Коляденко / Фото из инстаграма



Сын хореографов Дмитрия и Елены Коляденко тоже выбрал творческую профессию, но вместо танцевальной карьеры сосредоточился на музыке.

Филипп стал участником и соавтором группы KADNAY, а впоследствии создал собственный музыкальный проект Phil It.

В интервью музыкант признавался, что долго колебался, прежде чем рассказать матери о желании начать сольную карьеру. Впрочем, Елена Коляденко поддержала сына. Похоже, в этой семье талант передается по наследству, а вот творческие амбиции у каждого свои.

Назар Заднепровский – сын Леся Заднепровского



Назар Заднепровский / Фото из инстаграма



Отец Назара, Лесь Заднепровский, – известный украинский актер театра и кино. Его сын продолжил династию и стал любимцем зрителей благодаря комедиям "Безумная свадьба", "Последний москаль" и сериалу "Домик на счастье".

Интересно, что Назар в свое время рассматривал совсем другую профессию – кулинарию. Однако семейная традиция оказалась сильнее.

Вячеслав Хостикоев – сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева



Вячеслав Хостикоев / Фото из инстаграма



Сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева стал актером столичного Театра Франко. Особую популярность ему принесло участие в спектакле "Конотопская ведьма", который превратился в настоящий театральный феномен.

Кроме того, Вячеслав активно работает в дубляже. Его голосом на украинском языке заговорили Пол Атридес из "Дюны", Энакин Скайуокер и другие известные персонажи.

Остап Ступка – сын Богдана Ступки



Остап Ступка / Фото из инстаграма



Остап Ступка – сын легендарного Богдана Ступки – решил продолжить дело отца. Он стал актером театра имени Ивана Франко, снялся в десятках фильмов и сериалов и завоевал собственную популярность.

Более того, актерскую профессию выбрал и сын Остапа – Дмитрий Ступка. Таким образом, украинское искусство получило уже три поколения одной известной семьи.

Ксения Вертинская – дочь Алексея Вертинского



Ксения Вертинская с отцом Алексеем Вертинским / Фото из инстаграма



Дочь Алексея Вертинского также выбрала актерскую профессию. Она играет в Театре Франко, а зрителям известна по сериалам "СидОренки – СидорЕнки" и "Семья по воскресеньям".

В интервью актриса призналась, что постоянно боялась опозорить фамилию отца и стремилась, чтобы ее ценили за собственные достижения.

Иван Довженко – сын Вячеслава Довженко



Иван Довженко / Фото из инстаграма



Молодой актер уже выступает на сцене Театра Франко, а в 2026 году дебютировал в полнометражном кино в главной роли романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф".

Интересно, что в картине снялся и его знаменитый отец. Причем Иван признавался, что сначала волновался из-за возможных обвинений в том, что получил роль благодаря семейным связям.

Ранее 24 Канал рассказывал, с кем встречаются дети известных украинских звезд, и кого выбрали себе в партнеры. Некоторые звездные наследники уже не скрывают своих отношений, а личная жизнь других до сих пор остается загадкой для поклонников.