Яна Глущенко прокомментировала гибель Нелипы и вспомнила, как он ушел из "Дизель шоу"
- Яна Глущенко узнала о гибели Максима Нелипы от мужа из-за отсутствия доступа к Facebook.
- Глущенко не знает, почему Нелипа ушел из "Дизель шоу", поскольку подробности остались неизвестными.
Яна Глущенко прокомментировала гибель своего коллеги Максима Нелипы. Актриса призналась, как узнала страшную весть.
Глущенко также вспомнила, как Нелипа покинул "Дизель шоу". Пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.
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Яна Глущенко рассказала, что узнала о гибели Максима Нелипы от мужа. У актрисы нет страницы в фейсбуке, ведь ее заблокировали из-за россиян, поэтому женщина не всегда в курсе последних новостей.
В первые минуты я просто не могла в это поверить. У меня было абсолютное неприятие этой информации. И у меня есть такая особенность, когда я узнаю такие ужасные новости, я начинаю задыхаться, мне как будто не хватает воздуха. Макс настолько веселый человек, но с очень грустными глазами. Человек, который из ничего мог сделать что-то невероятное,
– поделилась она.
Глущенко узнала, что Нелипа покидает "Дизель шоу" от руководства студии. Однако актриса до сих пор не знает, почему он на самом деле принял такое решение. Яна отметила, что все случилось очень быстро.
Насколько я могу понять, они с руководством студии поговорили и решили больше не сотрудничать. Мы, актеры, это узнали по факту, а что между ним и руководством случилось – это тайна, покрытая мраком. Нам просто сказали: "Макс больше не работает". И все, больше никаких подробностей,
– вспомнила Яна Глущенко.
Актриса добавила, что не спрашивала об этом у Максима Нелипы. Говорит, что он всегда был закрыт. Глущенко призналась, что больше общалась с его женой, которая работала на съемочной площадке и помогала с кейтерингом.
Максим Нелипа погиб на войне
Напомним, что Максим Нелипа погиб на фронте 12 мая 2025 года. Актер присоединился к войску с начала полномасштабного вторжения. У него остались жена и двое детей.
Брат Нелипы сообщил, что прощание с актером состоится в пятницу, 23 мая, в Киеве. Колонна будет двигаться от госпиталя до Майдана, где сделают остановку. Церемония пройдет в ДК КПИ.
Максима Нелипу похоронят на Байковом кладбище.