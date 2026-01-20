Яна Глущенко призналась, в каких отношениях с экс-супругом и поделили ли они имущество
- Яна Глущенко и ее экс-супруг Олег Збаращук развелись, но поддерживают хорошие отношения и еще не поделили имущество.
- Брак еще официально не расторгнут, но Олег продолжает финансово поддерживать сына и часто с ним видится.
Бывшая участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко высказалась о разводе с мужем. Актриса рассказала, в каких отношениях они сейчас находятся и как поделили имущество.
Подробностями Глущенко поделилась в проекте "Тур звездами". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
К теме Экс-участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко объявила о разводе с мужем
Яна Глущенко рассказала, что они с экс-супругом хорошо общаются и не враждуют. Актриса отметила, что они с продюсером Олегом Збаращуком прожили вместе 9 лет и благодарны друг другу за это время.
Все нормально. Я очень рада, что у нас такие с ним отношения после развода,
– призналась Глущенко.
Женщина добавила, что они вместе приняли решение о разводе. В то же время Яна отметила, что брак еще официально не расторгли. По словам актрисы, Олег сразу заявил, что будет помогать сыну, в частности финансово.
Он хороший папа. Он много времени проводит с Тамерланом,
– поделилась бывшая участница "Дизель Шоу".
Глущенко также рассказала, что они со Збаращуком еще не поделили дом и даже не разговаривали об этом. Там сейчас живет актриса, а экс-супруг арендует жилье рядом.
Может, и поделим. Я за то, чтобы было по-честному – поделить,
– отметила Глущенко.
Яна Глущенко в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн
Что известно о разводе Яны Глущенко и Олега Збаращука?
Напомним, Яна Глущенко и Олег Збаращук объявили о разводе в ноябре 2025 года. Они были в браке восемь лет и воспитывают сына Тамерлана.
Глущенко отметила, что они не изменяли друг другу и не ссорились. Яна и Олег поблагодарили друг друга за сына и за годы, прожитые вместе.
Ранее актриса рассказывала, что они со Збаращуком были на грани развода после ДТП, которое случилось с участниками "Дизель Шоу" 20 октября 2018 года, ведь Глущенко было психологически трудно и они не могли найти общий язык. Дело в том, что тогда погибла коллега Яны Марина Поплавская.