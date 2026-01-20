Укр Рус
20 января, 11:19
3

Яна Глущенко призналась, в каких отношениях с экс-супругом и поделили ли они имущество

Мария Примыч
Основні тези
  • Яна Глущенко и ее экс-супруг Олег Збаращук развелись, но поддерживают хорошие отношения и еще не поделили имущество.
  • Брак еще официально не расторгнут, но Олег продолжает финансово поддерживать сына и часто с ним видится.

Бывшая участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко высказалась о разводе с мужем. Актриса рассказала, в каких отношениях они сейчас находятся и как поделили имущество.

Подробностями Глущенко поделилась в проекте "Тур звездами". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Яна Глущенко рассказала, что они с экс-супругом хорошо общаются и не враждуют. Актриса отметила, что они с продюсером Олегом Збаращуком прожили вместе 9 лет и благодарны друг другу за это время.

Все нормально. Я очень рада, что у нас такие с ним отношения после развода, 
– призналась Глущенко.

Женщина добавила, что они вместе приняли решение о разводе. В то же время Яна отметила, что брак еще официально не расторгли. По словам актрисы, Олег сразу заявил, что будет помогать сыну, в частности финансово.

Он хороший папа. Он много времени проводит с Тамерланом, 
– поделилась бывшая участница "Дизель Шоу".

Глущенко также рассказала, что они со Збаращуком еще не поделили дом и даже не разговаривали об этом. Там сейчас живет актриса, а экс-супруг арендует жилье рядом.

Может, и поделим. Я за то, чтобы было по-честному – поделить, 
– отметила Глущенко.

Яна Глущенко в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Яны Глущенко и Олега Збаращука?

  • Напомним, Яна Глущенко и Олег Збаращук объявили о разводе в ноябре 2025 года. Они были в браке восемь лет и воспитывают сына Тамерлана.

  • Глущенко отметила, что они не изменяли друг другу и не ссорились. Яна и Олег поблагодарили друг друга за сына и за годы, прожитые вместе.

  • Ранее актриса рассказывала, что они со Збаращуком были на грани развода после ДТП, которое случилось с участниками "Дизель Шоу" 20 октября 2018 года, ведь Глущенко было психологически трудно и они не могли найти общий язык. Дело в том, что тогда погибла коллега Яны Марина Поплавская.