Подробностями Глущенко поделилась в проекте "Тур звездами". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Яна Глущенко рассказала, что они с экс-супругом хорошо общаются и не враждуют. Актриса отметила, что они с продюсером Олегом Збаращуком прожили вместе 9 лет и благодарны друг другу за это время.

Все нормально. Я очень рада, что у нас такие с ним отношения после развода,

– призналась Глущенко.

Женщина добавила, что они вместе приняли решение о разводе. В то же время Яна отметила, что брак еще официально не расторгли. По словам актрисы, Олег сразу заявил, что будет помогать сыну, в частности финансово.

Он хороший папа. Он много времени проводит с Тамерланом,

– поделилась бывшая участница "Дизель Шоу".

Глущенко также рассказала, что они со Збаращуком еще не поделили дом и даже не разговаривали об этом. Там сейчас живет актриса, а экс-супруг арендует жилье рядом.

Может, и поделим. Я за то, чтобы было по-честному – поделить,

– отметила Глущенко.

Яна Глущенко в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Яны Глущенко и Олега Збаращука?